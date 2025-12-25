Fenerbahçe taraftarı Saran'a destek için toplandı: Jandarma önünde sloganlar atıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında saçından alınan örnekte kokain testi pozitif çıkmasının ardından gözaltına alındı.

BAŞKANLIK MAKAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Raporu'nun savcılığa ulaşmasının ardından Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddialarıyla Fenerbahçe Başkanlık makamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Saran'ın bu gece İstanbul İl Jandarma'da tutulacağı, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

TARAFTARLAR STADYUM ÖNÜNDE TOPLANDI

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar Jandarma İl Müdürlüğü önünde toplandı. Taraftarlar, "Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" sloganları atarak desteklerini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakın zamanda kamuoyunda tanınan ünlü isimlere yönelik geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü oyuncu, şarkıcı, futbolcu, fenomen, gazeteci ve spiker gözaltına alınmıştı.

Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınış süreci ile ilgili yeni açıklama

Son dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntüler

Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ve gizli tanık beyanlarıyla soruşturma genişleyerek devam ediyor. Son olarak spiker Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Cebeci'nin Sadettin Saran ile olan WhatsApp mesajlaşmaları kamuoyunun gündemine girmişti.