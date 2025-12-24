Son dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntüler

Son dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntüler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye getirildi. Saran gözaltı sonrası ilk kez hastane önünde görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'nda test yaptırdı.

Yapılan testin sonuçları açıklanırken Sadettin Saran'ın kan, tükürük ve tırnak örnekleri negatif çıktı. Saç örneği ise pozitif sonuçlandı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu gelişme sonrası Sadettin Saran, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Maslak'taki Jandarma İl Komutanlığı'na götürülen Saran, buradan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

istanbul-sadettin-saran-gozaltina-alin-1078647-320091.jpg

GÖZALTI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirilen Sadettin Saran, gözaltı kararı sonrası ilk kez görüntülendi.

SAVCILIĞA GİDECEK

Uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltına alınan Sadettin Saran'ın yarın savcılığa götürüleceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Spor
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınış süreci ile ilgili yeni açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınış süreci ile ilgili yeni açıklama
Fenerbahçe'den taraftara 'Saran' çağrısı
Fenerbahçe'den taraftara 'Saran' çağrısı