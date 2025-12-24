Son dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'nda test yaptırdı.

Yapılan testin sonuçları açıklanırken Sadettin Saran'ın kan, tükürük ve tırnak örnekleri negatif çıktı. Saç örneği ise pozitif sonuçlandı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu gelişme sonrası Sadettin Saran, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Maslak'taki Jandarma İl Komutanlığı'na götürülen Saran, buradan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

GÖZALTI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirilen Sadettin Saran, gözaltı kararı sonrası ilk kez görüntülendi.

SAVCILIĞA GİDECEK

Uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltına alınan Sadettin Saran'ın yarın savcılığa götürüleceği öğrenildi.