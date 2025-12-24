Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınış süreci ile ilgili yeni açıklama

Yayınlanma:
Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran'ın gözaltına alınış süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Sadettin Saran hakkında yeni bir açıklama daha yayınladı.

"GEREKLİ TÜM KOLAYLIKLAR SAĞLANDI"

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gözaltı sürecinin oldukça medeni bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir.

Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Son dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntülerSon dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntüler

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

