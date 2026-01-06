Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

Ne yalan söyleyeyim ben Fenerbahçe'den böyle bir maç başlangıcı beklemiyordum. Hem bu kadar eksiksin, hem de rakibin Samsunspor.

Süper Kupa yarı finalinde öyle başladı ki sarı lacivertli takım maça, Adana'da tribünler hop oturup hop kalkarken, Samsunsporlular da şaşırmıştır; eminim bundan!

Bu başlangıçta en büyük pay eski Samsunsporlu yeni Fenerbahçeli Musaba'nındı şüphesiz.

MUSABA 40 YILLIK FENERBAHÇELİ GİBİ

Samsunspor'un savunmasını oynadığı kanattan felç etti desem yeridir. O nasıl çabukluk, o ne hırstır!

Bir ara elleriyle tribünleri coşturmaya çalışması sanki 40 yıllık Fenerbahçeli gibi dedirtti herkes gibi bana da.

Zaten ilk yarıdaki tek golü de o attırdı. Sağdan Asensio'nun ara pasıyla buluşup bir ok gibi daldı, yerden ortasında Kerem Aktürkoğlu topu filelere yolladı.

İLK YARIDA 2 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ

Hemen her harekette Asensio ile o en öndeydi. Borevkovic'in sarı kart görmesi de onun yüzündendi. Bir şutunda top direkten döndü. Bir de Asensio'nun şutu yine direğe çarpıp geri geldi.

Bu yarıda Samsunspor'un tek tehlikesinde Tomasson'un ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu Ederson'un kornere çelmesi vardı; o kadar.

SAMSUNSPOR HIZLI BAŞLADI

İkinci yarıya Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis 3 değişiklikle başladı. Musaba'nın karşısında çaresiz kalan Tomasson'u oyundan alarak, değişikliklerin en büyük nedenini gösterdi böylece. Ve Samsunspor oyun taktiğini değiştirerek girdi bu yarıya; önde baskı kurmaktı amaçları. Kurdular da bir ara. Fenerbahçe'nin ceza alanında özellikle kanatlardan bindirmeye çalıştırdılar. Bu anlarda Skriniar çıktı sahneye. Kaptan tek kişilik ordu gibi uzaklaştırdı topları. Samsunspor ilk yarıdaki kimliğinden uzaktı, topa daha çok sahip olmaya başlamıştı.

Fenerbahçe'de genç Yiğit Efe, Bartuğ'un yerine oyuna girdiğinde dakika 61'di. Orta sahaya direnç katmak istiyordu sanırım Tedesco. Çünkü Samsunspor hızlı geçmeye başlamıştı orta sahayı.

MUSABA YİNE SAHNEDE

Samsunspor baskılı oynamaya çalışıyordu çalışmasına da... 67. dakikada yine Musaba çıktı sahneye. Duran'dan aldığı topla buluştu, kanattan yine çizgiye indi, Duran'a adeta "Al da at" dercesine topu 6 pasa çıkardı. Duran'a da dokunmak kaldı: 2-0.

Musaba bu golden sonra çıktı oyundan. Yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. Çıkarken tribünler onu o da tribünleri alkışlıyordu. Dediğim gibi sanki 40 yıllık Fenerbahçeliydi.

Samsunspor 2. golden sonra savunmayı tamamen bıraktı neredeyse. Tüm hatlarıyla karşı yarı alandaydı.

REİS'İN HESAPLARINI BOZAN KIRMIZI KART

78. dakikada Makoumbu'nun kırmızı kartı Reis'in de hesaplarını bozdu. Bir pozisyonda Kerem'e tabanla girdiği için olacak; Ali Şansalan kırmızı kartı çıkardı düşünmeden. Kerem bir süre tedavi gördükten sonra kalktı yine ayağa.

80'de Kerem ceza alanına ilerlerken bu kez Holse tarafından düşürüldü. Hakem de faulü verdi. Çaprazdan atışı ceza alanına orta yaparak kullanan Asensio'ydu, kafayı da vuran Skriniar. Direkten dönen topu Yiğit Efe göğsüyle tamamladı top filelere gitti ama VAR'dan gelen karar ofsayttı.

FİNALDE FENERBAHÇE-GALATASARAY NE OLACAK?

Bir gün önce Galatasaray Trabzonspor'u yenerek kalmıştı Süper Kupa'da finale. Rakibi de Samsunspor'u yenen ezeli rakibi Fenerbahçe oldu.

Bu da demektir ki yine devlerin mücadelesi bekliyor bizi. İki günde iki maçta gördüğüm kadarıyla kıran kırana, zevkli bir maç olacak 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda.

Bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Musaba nasıl oynayacak? Aynı oyununu Galatasaray maçında da tekrarlayabilecek mi?

Çünkü Galatasaray rakip bu kez. Son 3 sezonun şampiyonu, bu sezon da zirvede. Trabzonspor maçında yine gösterdi gücünü de.

"Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar" diye merak ediyorsanız eğer... Bunun cevabı yok! Her şey sahada belli olacak. Görünen o ki nefes kesecek mücadele bekliyor bizi; şimdiden hazırlayın kendinizi.