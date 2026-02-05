Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

2 yıl önce arkasına teneke bağlamışlardı şimdi davul zurnayla karşılayacaklar: İbret olsun

Yayınlanma:

Yaklaşık 2 yıl önceydi.
Şu anda düşme hattının sınırlarında dolaşan Konyaspor, tarihinin en başarılı dönemini geçiriyordu.
Bu başarının mimarı ne başkandı, ne yönetim.
Bu başarının mimarı teknik direktör İlhan Palut'tu.
Türk futbolunun en duruşlu, dürüst ve ilkeli teknik direktörlerinden İlhan Palut, "Onu isterim, bunu alın, şunu getirin" demeden elindeki kadroyla ki; o futbolcularından herhangi biri Beyoğlu'nda gezseydi kimse tanımazdı; büyük iş başarmıştı.
İlk sezonunda Konyaspor'u Süper Lig'de 3. sıraya taşıması bunun kanıtıydı zaten. Konyaspor'u lafta değil, gerçekte Avrupa'ya taşımıştı.
Sonraki sezonda da işler iyi giderken...

Konyaspor'da Çağdaş Atan'ın görevine son verildi: Yerine gelecek isim de belli olduÇağdaş Atan'ın görevine son verildi: Yerine gelecek isim de belli oldu

Gönderdiler hocayı. Ayıptır söylemesi kovdular resmen...
Hem de hiçbir şey söylemeden!
Hem de arkasından başka hocalarla görüşüp el sıkışırken!
Bakınız kovulan teknik adamın karnesini hatırlatayım: 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet.
Şehirde heyecan, coşku, ekonomiye katkı.
Bir adam mutevazı bir kadroyla daha ne yapabilir ki!

PEKİ NEDEN KOVMUŞLARDI!

Dediğim gibi 2 yıl önce arkasına teneke bağlayıp yollamışlardı hocayı.
O dönemki Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in sözlerine bakın; hatırlatıyorum:
"İlhan Palut ile iletişimimiz ve istişarelerimiz zayıflamıştı. Gençlere yeterince şans veremedi. Yedek kulübesine tam olarak hakim olamadı.
İlhan Palut ile ayrılık kararımız sportif değil, ilkesel. Devre arasını faydalı geçirmek ve yeni hocanın sistemine uygun isimler alabilmek için bu zamanı tercih ettik. Burada bir başarısızlık söz konusu değil. Başarısızlık yok ancak ilke ve duruşa karşı davranış olduğu için bu karar alındı!"
Bu kadar!
Dalga geçer gibi.
Somut bir gerekçe göstermeden.
Buna arkasına teneke bağlamak ifadesinden başka ne kullanılabilir ki?
Gerçi İlhan hocadan sonra kimlerin arkasına teneke bağlandığı ortaya çıkmadı mı? Konyaspor bir daha günleri görebildi mi?

İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ?

Görevine son verilmesinin nedenini İlhan Palut da bilmiyordu. Şöyle açıklamıştı:
"'Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bunlar futbolda var. Tabii ki bazen beklenen zamanda, bazen sürpriz oluyor. İki taraf için de hayırlısı olsun. Beklediğim bir şey değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk."
Bu arada yerine gelecek teknik direktörün biletinin bile önceden hazır olduğunu duymuş hoca; bunu da söylemişti ki, en acısı çalışırken arkandan dolap çevrilmesi olmalıydı.

ŞİMDİ DAVUL ZURNAYLA KARŞILAYACAKLAR!

Konyaspor İlhan Palut'lu günlerini mumla arıyor şimdi.
Bakın şu haline; küme düşme sınırının hemen dibinde geziniyor.
Ve bu arada öğreniyoruz ki; Çağdaş Atan gitmiş, İlhan Palut geliyor.
Hocayı nasıl oldu da ikna ettiler, bilemiyorum.
Ama kulübün şu açıklamasına bakınca teklifi kabul ettiğini tahmin ediyorum:
"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir. Sayın Palut’un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."
Konyaspor'un şu anki başkanı Ömer Atiker, eski günlere dönüşün başka çaresinin kalmadığını düşünmüş olacak.
Dostum Recep Çınar'ın anlattığına göre Ömer Atiker, Konyaspor için gecesini gündüzüne katan, fedakarlıktan kaçınmayan bir başkan.
O mu ikna etti acaba diye düşünüyorum.
Bu ibretlik hikayeden anladığıma göre...
Arkasından teneke bağladıkları teknik direktörü şimdi davul zurnayla karşılayacaklar.
Ders olsun!
Eğer bu ayrılık hiç yaşanmasaydı Konyaspor şimdi kimbilir nerede olurdu? Bu sorunun cevabını da Konyalılar bulsun.
Son söz: İlhan Palut'a ve Konya'ya hayırlı olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gürel Yurttaş Arşivi

Kusura bakmayın Beşiktaşlılar yazmam lazım bunları: Neler olup bittiğini öğrenmek sizin de hakkınız değil mi?

 27 Ocak 2026 Salı 11:20

Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş: Artık bir yere kaçamazlar

 09 Ocak 2026 Cuma 16:34

Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

 06 Ocak 2026 Salı 22:38

IZDIRAPTAŞ! Ne işin var şimdi Fenerbahçe'yle

 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:06

Sakın Sergen Yalçın'a bırakmayın: Tiyatroya kurban olun siz

 15 Aralık 2025 Pazartesi 10:25

Ali Koç nasıl haklı çıktı Sadettin Saran ne yaptı

 04 Aralık 2025 Perşembe 10:25

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

 02 Aralık 2025 Salı 11:03

Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?

 01 Aralık 2025 Pazartesi 11:06

Beşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlar

 23 Kasım 2025 Pazar 19:13

Baba kartal orada gidin gerekirse kapısında yatın: İşte Beşiktaş'ı kurtaracak adam

 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:55
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
2 yıl önce arkasına teneke bağlamışlardı şimdi davul zurnayla karşılayacaklar: İbret olsun
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Arşiv unutmuyor siz de unutmayın
Uğur Ergan
UğurErgan
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Suriye’de barışı Öcalan mı sağladı?
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Eski rejimin fiili yöneticisiydi: İkinci Kaddafi de öldürüldü
İstanbul kıyılarında İHA paniği! Ekipler sevk edildi
İstanbul kıyılarında İHA paniği! Ekipler sevk edildi
Dehşete düşüren deprem skandalı gün yüzüne çıktı! Yoğun bakımdaki herkes boğularak ölmüş
Dehşete düşüren deprem skandalı gün yüzüne çıktı! Yoğun bakımdaki herkes boğularak ölmüş
Bilal Erdoğan'dan geçim ve siyaset mesajları: Daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız...
Bilal Erdoğan'dan geçim ve siyaset mesajları: Daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız...
Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!
Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!