2 yıl önce arkasına teneke bağlamışlardı şimdi davul zurnayla karşılayacaklar: İbret olsun

Yaklaşık 2 yıl önceydi.

Şu anda düşme hattının sınırlarında dolaşan Konyaspor, tarihinin en başarılı dönemini geçiriyordu.

Bu başarının mimarı ne başkandı, ne yönetim.

Bu başarının mimarı teknik direktör İlhan Palut'tu.

Türk futbolunun en duruşlu, dürüst ve ilkeli teknik direktörlerinden İlhan Palut, "Onu isterim, bunu alın, şunu getirin" demeden elindeki kadroyla ki; o futbolcularından herhangi biri Beyoğlu'nda gezseydi kimse tanımazdı; büyük iş başarmıştı.

İlk sezonunda Konyaspor'u Süper Lig'de 3. sıraya taşıması bunun kanıtıydı zaten. Konyaspor'u lafta değil, gerçekte Avrupa'ya taşımıştı.

Sonraki sezonda da işler iyi giderken...

Gönderdiler hocayı. Ayıptır söylemesi kovdular resmen...

Hem de hiçbir şey söylemeden!

Hem de arkasından başka hocalarla görüşüp el sıkışırken!

Bakınız kovulan teknik adamın karnesini hatırlatayım: 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet.

Şehirde heyecan, coşku, ekonomiye katkı.

Bir adam mutevazı bir kadroyla daha ne yapabilir ki!

PEKİ NEDEN KOVMUŞLARDI!

Dediğim gibi 2 yıl önce arkasına teneke bağlayıp yollamışlardı hocayı.

O dönemki Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in sözlerine bakın; hatırlatıyorum:

"İlhan Palut ile iletişimimiz ve istişarelerimiz zayıflamıştı. Gençlere yeterince şans veremedi. Yedek kulübesine tam olarak hakim olamadı.

İlhan Palut ile ayrılık kararımız sportif değil, ilkesel. Devre arasını faydalı geçirmek ve yeni hocanın sistemine uygun isimler alabilmek için bu zamanı tercih ettik. Burada bir başarısızlık söz konusu değil. Başarısızlık yok ancak ilke ve duruşa karşı davranış olduğu için bu karar alındı!"

Bu kadar!

Dalga geçer gibi.

Somut bir gerekçe göstermeden.

Buna arkasına teneke bağlamak ifadesinden başka ne kullanılabilir ki?

Gerçi İlhan hocadan sonra kimlerin arkasına teneke bağlandığı ortaya çıkmadı mı? Konyaspor bir daha günleri görebildi mi?

İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ?

Görevine son verilmesinin nedenini İlhan Palut da bilmiyordu. Şöyle açıklamıştı:

"'Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bunlar futbolda var. Tabii ki bazen beklenen zamanda, bazen sürpriz oluyor. İki taraf için de hayırlısı olsun. Beklediğim bir şey değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk."

Bu arada yerine gelecek teknik direktörün biletinin bile önceden hazır olduğunu duymuş hoca; bunu da söylemişti ki, en acısı çalışırken arkandan dolap çevrilmesi olmalıydı.

ŞİMDİ DAVUL ZURNAYLA KARŞILAYACAKLAR!

Konyaspor İlhan Palut'lu günlerini mumla arıyor şimdi.

Bakın şu haline; küme düşme sınırının hemen dibinde geziniyor.

Ve bu arada öğreniyoruz ki; Çağdaş Atan gitmiş, İlhan Palut geliyor.

Hocayı nasıl oldu da ikna ettiler, bilemiyorum.

Ama kulübün şu açıklamasına bakınca teklifi kabul ettiğini tahmin ediyorum:

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir. Sayın Palut’un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."

Konyaspor'un şu anki başkanı Ömer Atiker, eski günlere dönüşün başka çaresinin kalmadığını düşünmüş olacak.

Dostum Recep Çınar'ın anlattığına göre Ömer Atiker, Konyaspor için gecesini gündüzüne katan, fedakarlıktan kaçınmayan bir başkan.

O mu ikna etti acaba diye düşünüyorum.

Bu ibretlik hikayeden anladığıma göre...

Arkasından teneke bağladıkları teknik direktörü şimdi davul zurnayla karşılayacaklar.

Ders olsun!

Eğer bu ayrılık hiç yaşanmasaydı Konyaspor şimdi kimbilir nerede olurdu? Bu sorunun cevabını da Konyalılar bulsun.

Son söz: İlhan Palut'a ve Konya'ya hayırlı olsun.