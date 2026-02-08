Ya VAR olmasaydı ne yapacaktı Beşiktaş?

Beşiktaş kötü başladı maça. Alanyaspor iyi başladı da diyebiliriz.

Özellikle ilk yarım saatlik bölümde Alanyaspor'un Beşiktaş'a karşı daha iyi bir oyun planı uyguladığını da söyleyebiliriz. Özellikle geçiş oyununda. Beşiktaş orta sahasındaki boşlukları değerlendirip, öyle hızlı atağa kalktılar ki... Beşiktaş'ın savunmasını da hazırlıksız yakalayıp bir anda 2-0 öne geçtiler.

BİRBİRİNİN KOPYASI 2 GOL

İşin enteresanı 2 golün de birbirinin kopyası olmasıydı. 2'sini de Güven attı, 2'sinde de stoperlerin yerinde yerler esiyordu. Sanıyorum Agbadou-Emirhan ikilisinin birbirlerini tanıyamamasıydı bunun nedeni. Bir de Agbadou'nun peş peşe 2 kritik pas hatası yapması "Acaba mı" diye sordurmadı değil.

Gollerden sonra taraftarların Ersin'i ıslıklamasını da doğru bulmadığımı belirtmeliyim. Ne sanıyordunuz Ersin'i? Panterovic mi! Kaldı ki gollerde onun hatası kadar defansın da hatası vardı orta sahada topa basamayan oyuncuların da.

Alanyaspor fırtınası 30 dakika sürdü. Ya da 30. dakikadan itibaren Beşiktaş silkindi, ayağa kalktı.

29. dakikaya kadar ortalıkta pek fazla gözükmeyen yeni transfer Oh, ceza sahasına güzel hareketlerle girdiği anda kendini yerde buldu. Oyunu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarısıyla durdurdu, sonra gidip pozisyonu izledi ve ardından da penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Orkun Kökçü, golü attığında dakika 33'dü.

OH, DERİN BİR "OH" ÇEKTİRDİ

Beşiktaş ikinci yarıya ilk yarıya oranla çok farklı girdi. Baskıyı kurdu öncelikle. Hem kanatlardan, hem ortadan atak üstüne atak geliştirmeye başladı. 54. dakikada Orkun serbest atışı arka direğe yolladı, Agbadou kafayla çevirdi, Oh müthiş bir röveşata ile topu ağlara yolladı. Estetik açısından mütnişti bu vuruş. Hakem önce ofsayt dese de VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenara gelerek izledi ve golü verdi: 2-2.

Bu golü Oh'un atması Beşiktaşlı taraftarlara da derin bir "Oh" çektirmiştir; eminim bundan.

Sonra üst üste pozisyonlar yakalamaya başladı Beşiktaş. Alanyaspor kalecisinin kurtarışları dikkat çekiciydi.

78'de Beşiktaş'ın diğer yeni transferi Murillo da girdi oyuna Gökhahn Sazdağı'nın yerine. Böylece yeni sayısı 4 oldu. Agbadou, Olaitan, Oh ve Murillo. Cerny'nin yerine de Mustafa Hekimoğlu'nu aldı Sergen Yalçın. Olaitan 88'de Salih'e bıraktı yerini. Rashica da Cengiz'in yerine girdi.

OĞUZHAN ÇAKIR VE VAR

Beşiktaş bu maçı ilk 30 dakikadaki o saçma sapan futbolu yüzünden kazanamadı.

2-0'dan 2-2'ye getirdi ama çok istediği, ihtiyacı olan galibiyeti alamadı.

2-2 iyi mi kötü mü? Önce 2 farklı geriye düşüp de geri döndüğü için iyi denilebilir. Ama sonuç olarak baktığında denemez.

Şunu da belirteyim; Beşiktaş'ın ilk goldeki penaltısı da, 2. golü de VAR uyarılarıyla Oğuzhan Çakır'ın pozisyonları tekrar izlemesinden sonra geldi.

Düşünebiliyor musunuz; demek VAR olmasaydı 2-0 yenilecekti Beşiktaş! Kim verecekti bunun hesabını? Elinde düdükle sahaya çıkan hakemlere biraz daha dikkatli olmalarını öneririm. Bu kadar sırtını VAR'a yaslamak iyi değil bir hakem için. Gözünün önündeki göremezsen (özellikle penaltıda) neyi göreceksin! Sana da yazık, sahada ter döken futbolculara da.

SON SÖZ: Beşiktaşlılar bir maçı da rahat izleyemeyecek mi? Her rakibe karşı sanki Real Madrid'le oynuyormuş gibi!