Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?

Eskiden transfer yapmak şimdiki gibi değildi.

Alacağın futbolcuyu tavsiyelerle kadrona katıyordun. Özellikle de yabancı futbolcularla ilgi bilgi toplayabilme olanağın kısıtlıydı. Ne çıkarsa bahtınaydı yani.

Elinde video kasetlerle kulüp kulüp gezen menajerler de vardı! "Efendim şöyle bir futbolcu var, sanki Maradona! Bakın görüntülerini getirdim, bir izleyin göreceksiniz! Sudan ucuz" diye pazarlarlardı. Ama kasette diyelim ki santrfor var; attığı güzel goller peş peşe montajlanmış haliyle yer alırdı. Ceza sahası içinden boş kaleye atamadıkları yer almazdı elbette ki!

Bir örnek anlatayım size tarihten...

SÜLEYMAN SEBA'YA YUTTURAMADILAR

Beşiktaş'ın ölümsüz başkanı Süleyman Seba'ya da gelmişlerdi vaktiyle böyle.

Gerisini dönemin yöneticisi Erhan Solu'nun ağzından aktarayım. Süleyman Seba Eski Dostlar Anılar kitabından:

O zamanlar maddi imkanlar şimdiki gibi değildi. Zaten Türkiye'nin en iyi yerli futbolcuları bizdeydi. Her kulübün onlarda gözü vardı. En çok parayı onlara ödüyorduk. Geriye de doğru dürüst bir şey kalmıyordu. Kıt imkanlarla yabancı futbolcu arıyorduk.

Fulya'da kamp binasındaydık. Dediler ki: "Bir adam gelecek. Elinde maç kasetleri var. Bir futbolcu varmış. Adam müthiş bir santrformuş!"

Bir saat ya geçti, ya geçmedi. Bir adam geldi. Oturduk odaya videoda maç izliyoruz. Güney Afrika Ligi'nden bir maçtı.

Bize satmak istedikleri adama doktor diyorlarmış. Doktor Khumalo! Biz o adama dikkat kesildik. Odada o kaseti getiren menajerin dışında Süleyman abi ve Gordon (Milne) var. Bir de ben...

Süleyman abi maçları izlerken birden;

- Siz, dedi; bırakın bu santrforu! Şu solda oynayan bir çocuk var. Kim bu?

O adam Fani Madida'ydı. Süleyman abi santrforu bıraktı, onu istedi.

Bir kaç gün sonra da Madida geldi. Bizde forma giydiği süre içinde de çok iyi oynadı. Takımla uyumu da müthişti. Fazla bir maliyeti de olmazı kulübe. Zaten yok ki para vereceksin!

Süleyman Seba'ya yutturamamışlardı istedikleri adamı. Futboldan gelen büyük başkan görüntülerde arka planda olan ama fırtına gibi koyan Madida'yı gözüne kestirmişti. Madida çok da iyi oynamıştı Beşiktaş'ta kaldığı süre içinde.

PEKİ ŞİMDİ DE KASETTEN Mİ ALDINIZ?

O günlerden bugünlere...

Beşiktaş'ın yaptığı kaleci transferini görünce duyduklarıma inanamadım. Adamın kaseti bile olamazdı, çünkü oynamıyormuş ki izlesinler!

Açıklama şöyleydi:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Devis Vasquez

Profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KİMSE ARAŞTIRMADI MI İNTERNETE DE Mİ BAKMADINIZ?

Peki bu adamı kimse araştırmadı mı? İnternete de mi bakmadınız? Serkan Reçber'in işi bu değil miydi? Araştırmak gerekmez miydi? Yoksa laf olsun torba dolsun düşüncesiyle mi hareket ettiniz?

Açıklamada diyor ki Roma kulübüyle anlaşma sağlanmış! Ne anlıyorsunuz bundan? Roma'da oynadığını! Yedek de olsa bir kaç maç kaleye geçtiğini; öyle değil mi?

Değil işte.

Bu kaleci son maçına 26 Şubat 2025'te Empoli formasıyla çıkmış. Bir daha da hiçbir resmi maçta yer almamış. Yani 259 günden beri sahaya adım atmamış! (Antrenmanlar hariç!)

Adamın yaşı 28!

28 yaşındaki bir futbolcu tüm kariyeri boyunca sadece 89 maçta sahaya çıkıp kalecilik yapmış; düşünebiliyor musunuz?

Şöyle bir örnek vereyim; bu kaleciden 3 yaş daha küçük olan Ersin Destanoğlu, uzun süre Mert Günok'un arkasında yedek beklemesine rağmen kariyerinde 212 maça çıkmış.

Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç'in bile 283 maçı var.

28 yaşındaki bu kalecinin oynadığı maç sayısı tekrar ediyorum; sadece 89! Yazıyla seksen dokuz!

Hani 18-20 yaşında birini alıp getirseniz diyeceğim ki, yetişebilir, geleceği olabilir.

Peki bunun amacı nedir?

Kim nerede nasıl seyretti de aldı?

Hakikaten böyle bir transfer görmedim ben!