Sakın Sergen Yalçın'a bırakmayın: Tiyatroya kurban olun siz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçından sonra konuşuyor: "Bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu!" Tiyatroya kurban olun siz! Beşiktaş yönetimine sesleniyorum: Sakın Sergen Yalçın'a bırakmayın!

Beşiktaş, Trabzon'da galibiyeti kaçırdı gibi gözükse de hak edecek ne yaptı söyler misiniz?

Trabzonspor'un cümbür cemaat kalesine gelmesiyle boş alanlar buldu ve 2 farklı öne de geçti. Ama Trabzonspor sonra öyle bastırdı öyle bastırdı ki; bu güneşe kar dayanmaz! Golleri yemesi kaçınılmazdı. Hele o Zubkov'un olduğu bölgeden. Adam defalarca şut çekti golü attığı yerden kaleye. Sonunda olacağı belliydi ve gol de oldu zaten.

Sergen Yalçın'a sert sözler: Taksi şoförlüğü yapsın

Ben şimdi o kart doğruydu, bu kart yanlıştı işine girmeyeceğim. Hakeme de değinmeyeceğim. Zaten hakem kararlarının ne kadar yanlış olduğunu eski hakemler anlattı, anlatıyor.

Ben Sergen Yalçın'a geleceğim.

Diyor ki maçtan sonra; "Derbi maçlarında 11-10 karşı tarafı çok zayıflatır. Buna rağmen 4. golü bulacak pozisyonlar da yakaladık. Oyuncular bu akşam çok iyi mücadele etti ama bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu."

Tiyatroya kurban olun siz! Her kötü olaydan sonra tiyatro benzetmesi yapılması nasıl bir anlayıştır. Tiyatro asil bir sanattır, tiyatrocular da birer sanatçı. Beşiktaş hakem kararlarından etkilenmiş olabilir. Ama sorarım size; Beşiktaş tarihinde hiç böyle tek kale bir maça mahkum olmuş mudur? Topla oynama neredeyse yüzde 80'ea yüzde 20'ye geldi bir ara. Tiyatro bu mudur? Tiyatro her önemli maçta takımının eksik kalması mıdır? 10 kişi kaldın diye rakibe böylesine mahkum olmak mıdır? Beşiktaş Fenerbahçe maçında da 10 kişi kalınca 2-0 öndeyken aynı duruma düşmüştü; bundan ders almamak mıdır tiyatro! Tiyatro televizyondan yorumculuk yaparken "10 kişi kalan bir takımın nasıl oynayacağını" ballandıra ballandıra anlatıp, bunu teknik direktör olunca bir türlü uygulayamamak mıdır?

RAFA SILVA VE MUÇI

Geleyim Rafa Silva'ya.

Eğri oturalım, doğru konuşalım. Rafa Silva krizini ben hala anlayabilmiş değilim. Neden mi; anlatayım.

Sergen Yalçın gelene kadar neredeyse hiç maç kaçırmayan kimdi; Rafa Silva. Hemen her maç iyi oynayan kimdi; Rafa Silva. Derbilerin yıldızı kimdi; Rafa Silva. Geçen sezon Beşiktaş'ın ligin namağlup tek şampiyon takımı olmasını sağlayan Galatasaray maçının yıldızı kimdi; Rafa Silva.

Peki ne oldu bu Rafa Silva'ya da Sergen Yalçın'dan sonra adam bu hale geldi? Neden gitmek istedi? Neden antrenmanlara katılmadı bir süre? Aralarında nasıl bir muhabbet geçti!

Diyelim ki Sergen hoca haklı; suçlu Rafa Silva! Peki son antrenmanlara çıkıp takımla birlikte Trabzon'a götürülmemesine ne demeli? Neymiş efendim Rafa Silva hazır olmadığını söylemiş! Oynatmasan da götür sen yine! Otursun yanında. Bak Salah, Liverpool'a rest çekti, ayrılmak istediğini söyledi, bir kaç maç oynamadı. Antrenmanlara çıkmasından sonra Arne Slot yedekler arasına aldı, son dakikalarda da soktu oyuna. Sen de yapabilirdin bunu. Hem de son dakikalar tam da Rafa Silva'lık geçiş oyunuyken.

Takıntıları var anladığım kadarıyla. Juventus tarihinin en genç kaptanı, İngiliz kulüplerinin peşinden koştuğu Kenan Yıldız için "Yıldız değil" diyen, Manchester City formasıyla Premier Lig'de gol atmadık takım bırakmayıp, rekorlar kıran Erling Haaland'a "Kalas futbolcu, beğenmiyorum" yorumu yapan kendisi değil mi?

Beşiktaş'tan kiralık olarak gittikten sonra Trabzonspor'u futbolu ve golleriyle sırtlayan Muçi için dün akşam söylediği mesela:

"Muçi iyi oynuyor. Trabzonspor'a katkı sağlıyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa, diğer yerde başarılı olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Kan değişikliği faydalıdır, Muçi'ye böyle oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Muçi'yle ilgili tasarrufumuz yok, düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde yeterli performans veremedi."

Demek ki ağzıyla kuş tutsa adam Sergen Yalçın varken oynayamayacak artık.

Şimdi yanına aldırdığı Serkan Reçber'le birlikte transferler yapacaklarmış. Serkan Reçber Avrupa'ya gidip futbolcu izliyormuş! Hatta Beşiktaş'taki scout ekibini beğenmeyip, devre dışı bırakmış, 2-3 transfer dönemi isteyip, takımı değiştireceklermiş.

Ben de sesleniyorum Serdal Adalı'ya. Sakın transferleri Sergen Yalçın'a ve arkadaşına bırakmayın. Kenan'ı Haaland'ı beğenmeyen bir anlayış nasıl bir futbolcu alacak acaba?

Bakın daha önce yazdım, tekrar hatırlatayım. Beşiktaş iyi bir ekip kurmalı. Beşiktaş'ta bu kaynak var. Beşiktaş'ın efsaneleri var. Rıza Çalımbay, Gökhan Keskin, Feyyaz Uçar, Ali Gültiken, Metin Tekin, Kadir Akbulut, Ulvi Güveneroğlu, Şenol Fidan, Mehmet Özdilek, Zeki Önatlı, Recep Çetin gibi isimleri var. Kurun bu isimlerin önderliğinde bir ekip. Neden düşünmüyorsunuz; onlardan daha iyi seçimi kim yapabilir ki?

Böyle giderse eğer Beşiktaş yine kahredecek taraftarlarını. Görünen köy ortada, yeter artık Beşiktaşlı çocuklar ağlamasın.

Ölümsüz başkan Süleyman Seba'nın şu sözünü unutmayın: "Beşiktaş'ı üzmesinler!" Siz de üzmeyin daha fazla; yetti.