Gürel Yurttaş

Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?

Yayınlanma:

Günlerdir herkes bu akşamı bekliyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dillerden düşmüyor.
Ekonomi, siyaset, emekli maaşı, asgari ücret! Şimdilik rafa kalktı hepsi! Varsa yoksa derbi; herkesin aklında galibiyet.
Tabi senaryolar da yazılıyor!
Anlı şanlı yorumcular 1 haftadır konuşuyor, tahminlerde bulunuyor.
Fenerbahçe kazanır, yok Galatasaray kazanır, belki de berabere biter! Herkes bir şey diyor!
Bir de Yasin Kol! Maçın hakemi ile ilgili de türlü türlü tahminler yürütülüyor.
Fenerbahçelilere göre Galatasaraylı!
Galatasaraylılara göre Fenerbahçeli!
Kokartının olmaması, yabancı dil bilmemesi de dillerde. En önemlisi bu tabi.
Ben size Yasin Kol'un hangi tarafı tutacağını söyleyeyim!
Hiçbir tarafı tutmayacak! Ama can yakabilir; bunu de belirteyim. Nedeni kapasitesi. Hakem camiasını iyi bilen, TFF'yi yakından izleyen gazeteci dostum Cemal Ersen, Milliyet'teki köşesinde aynen şunları yazmıştı:

Yüksek derecede risk taşıyan karşılaşmalar dünyanın her ülkesinde ilgi odağıdır. Dolayısıyla bu maçları çoğunlukla o ülkenin en iyi hakemleri yönetir. TFF’nin 2025 yılı FIFA listesinde 7 isim var. Üstelik biri elit kategoride. Peki, hangisi bu sezon 4 büyükler arasındaki maçlarda düdük çaldı? Tuhaf ama hiçbiri. Demek ki TFF ve MHK başkanları onları derbi yönetecek yeterlilikle görmüyor. Ne acı, ne ayıp, ne düşündürücü değil mi?Gelelim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hemşehrilisi ve prensi Yasin Kol’a. Galatasaray- Beşiktaş derbisinden sonra pazartesi günü Fenerbahçe- Galatasaray maçında düdük çalacak. Görevini layıkı ile tamamlarsa önü açık, sırtı sağlam! Bu arada geçen sezon yönettiği Göztepe-Eyüpspor maçının VAR kayıtlarını hatırlıyorum da. Riva’daki Bruno Esteves’in penaltı uyarısının yerli AVAR tarafından Kol’a tercüme edilmesi şaşırtmıştı beni. O yüzden, ahh bir de İngilizcesi olsaydı diyorum. Kesin, 2026 FIFA listesindeydi adı!

Evet, Kol'un en büyük eksiği yabancı dil bilmemesi. Sahada kaç yabancı oyuncu olacak; düşünün! Nasıl anlaşacak? Kimin ne dediğini nereden bilecek? Kartını neye göre gösterecek?
Onun için Yasin Kol o tarafı tutacakmış, bu tarafı tutacakmış; geçiniz! Yasin Kol hata yaparsa eksikliğinden yapacak! Her an her şey olabilir. MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, "MHK hikaye" diyerek, Yasin Kol'u üst iradenin atadığını iddia etmişti canlı yayında. Yalanlayan da olmadı. Üst iradenin kim veya kimler olduğunu tahmin ediyorsunuzdur herhalde.
Diliyor ki bunca eksiğine rağmen maçın skoruna etki etmesin! Yasin Kol hakem olunca VAR'a da çok iş düşecek elbette. VAR da adil kararlar versin. Bir de tercüman desteği olursa belki çıkar işin içinden!

FENERBAHÇE Mİ KAZANACAK, GALATASARAY MI?

Hakem kararlarının sonuca etki etmemesini diledikten sonra gelelim derbiyi kimi kazanacağına.
Bana beraberlik yüksek ihtimal gibi geliyor.
Çünkü beraberlik iki teknik direktörü de iki takımı da yakmaz!
Fenerbahçe de Galatasaray da bir şey kaybetmez yarışta.
Bu akşam sinirlerine hakim olan, soğukkanlı oynayan, girdiği pozisyonları değerlendiren, sahada eksik kalmayan (kırmızı kart) taraf kazanabilir gibi geliyor.
Bunu akşam maç bittikten sonra göreceğiz!
Son olarak şunu da belirteyim: Kim kazanırsa kazansın daha köprünün altından çok sular akacak! Ligin bitmesine çok var çünkü. Bugünkü sonuca göre şampiyon belli olmaz ama kazanan taraf moral üstünlüğünü eline geçirir; bunu da vurgulamalıyım.
Orhan Veli'nin unutulmaz şiiriyle bitireyim:

Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya!

Bugün herkesin derdi derbi! Önemli olan futbol kazansın, sahada olan sahada kalsın, n'olur artık bir derbi de olaysız, tartışmasız, iyi oynayanın kazandığı şekliyle anılsın.

