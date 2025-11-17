Baba kartal orada gidin gerekirse kapısında yatın: İşte Beşiktaş'ı kurtaracak adam

"Ben demiştim" demeyi sevmem ben!

Çok bilmişlik ve ukalalık yapmak gibi gelir bana.

Ama bazen öyle şeyler oluyor ki; mecbur kalıyorsun söylemeye. Tıpkı şimdi söyleyeceğim gibi.

Neden tekrar ediyorum; şundan.

Şu son Rafa Silva olayını gördünüz değil mi? Yaşananları takip ettiniz.

Gedson Fernandes'in gönderilmesi, Arthur Masuaku'nun gitmesine göz yumulması. Ve şimdi de Rafa Silva krizi.

O haklı, bu haksız tartışmasına girmeyeceğim! Gördüğü şu; bir futbolcu üstelik kadrodaki en önemli yıldız... Çeşitli nedenlerden ayrılmak istediğini bildiriyor; ortalık ayağa kalkıyor! Sergen Yalçın yorumculuk yaparken ikide bir eleştirdiği Rafa Silva küskün! Hatırlarsanız bir programında demişti ki; "Bana kazandırdığı büyük bir maçı gösterin!" Hemen ilk aklıma geleni söyleyeyim; geçen sezonki Galatasaray maçı! (Beşiktaş'ın Türkiye'de namağlup tek şampiyon olarak kalmasına neden olan maç.)

Neyse... Sonra koca kulübün başkanı çıkıyor basın toplantısına kendince bir şeyler söylüyor! Bir kulüp başkanı kendine muhatap olarak bir futbolcuyu alır mı? Nerede bu kulübün sportif direktörü ya da futbol sorumlusu. Hem bu işler ilk patladığında daha kimseler duymadan çözülmeliydi; öyle değil mi?

Peki neden oluyor bunlar? Beşiktaş her futbolcunun oynamak için can attığı bir kulüpken nasıl oluyor da şimdi yıldızlarını kaybediyor birer birer?

Serdal Adalı'nın Beşiktaşlılığına kimse laf edemez! Ama başkan olarak yetersiz kalışı ortada. Sürekli "Burası Beşiktaş" demekle olmaz bu iş. Burasının Beşiktaş olduğunu göstermek gerekir. Daha bir kaç ay önce "En iyi scout ekibini kurduk" deyip de bir hoca istedi diye baştan aşağı değiştirmeye kalkmak doğru bir iş midir? Neticede Sergen Yalçın bu kulübün maaşlı bir elemanıdır. Yarın gider. (Önceki döneminde bir anda nasıl bırakıp gittiğini hatırlatırım. Futbolcuyken de Cem Uzan'ın İstanbulspor'una gitmemiş miydi?) Yerine gelen tekrar futbolcuları beğenmez de bir scout ekibi daha isterse ne olacak?

Demek ki Serdal başkan yalnız. Yalnız derken etrafındaki kalabalıktan söz etmiyorum. Yönetici anlamında söylüyorum. Yanında yol yordam gösterecek, tecrübeli bir isim yok.

İşte ben bunu ikinci kez başkanlığa aday olmasından önce yazmıştım. 17 Mart 2025 tarihinde yazdığım yazıdan bir alıntı yapıyorum şimdi buraya...

*

Beşiktaş eriyor! Koca Kartal karanlık günlerden geçiyor.

Başkanlar değişiyor, talihi değişmiyor! Maalesef son başkanlar kulübü layıkıyla yönetemiyor.

Sadece saha içindeki sonuçlar için söylemiyorum bunu... Beşiktaş'ın saha dışındaki büyüklüğü de konu.

Soruyorum size; kaç çocuk Beşiktaşlı oluyor?

Sürekli başarısızlık, sürekli yanlış transferler... Formasını alabileceğiniz kaç yıldızı var?

Buna rağmen borcu da sürekli artıyor!

Tamam... Kabahatin büyüğü Hasan Arat'ta... Hasan Arat'ta da Serdal Adalı ne yaptı; söyler misiniz?

Şu sıralarda sürekli iftar düzenliyor! İstanbul'da, Ankara'da... Büyükşehir belediyeleri ile yarışıyor!

Taraftar ise kahroluyor takıma baka baka...

Transfer bile yapamadı doğru dürüst. Güney Amerika'dan 2 çocuk getirdi sadece. Gelecekleri çok parlakmış! Beşiktaş'a geleceği parlak olan değil, şu anda parlak olan ve yararlı isimler lazımdı oysa. Alt yapıda geleceği parlak çok çocuk var zaten.

Neyse... İçinde bulunduğu durumu daha fazla anlatmayayım! Herkes görüyor ve biliyor zaten.

Ben kendi görüşümü anlatayım.

Serdal Adalı, Hasan Arat'a kaybettiği seçimdeki listesine çok önemli bir isim almıştı: Metin Keçeli!

O seçimi kaybetti.

Kazandığı seçimde ise listesinde yoktu Metin Keçeli.

İddia ediyorum; eğer olsaydı yönetiminde şu andaki acemilikleri yapmaz, Beşiktaş bu hallere düşmezdi.

Beşiktaş yönetiminde Beşiktaş camiasını derleyip, toparlayacak bir isme ihtiyaç var.

Sözü dinlenen, tecrübeli bir Baba Kartal'a...

İşte o isimdir Metin Keçeli.

Mayıs ayında yapılacak kongreye de gireceği bilinen Serdal Adalı'nın yapması gereken ilk hamle şimdiden Metin Keçeli'den söz almak, ilk sıraya onun ismini yazmaktır.

Sonra da listenin diğer isimlerini yaparken ortak çalışmaktır.

Daha güçlü isimleri alabilir listesine Metin Keçeli etkisiyle.

Ölümsüz başkan Süleyman Seba'nın sağ kolu olan, gençliğini, yıllarını Beşiktaş'a veren, Beşiktaş'ın Seba döneminde tarihi başarılarını yaşamasında önemli rol oynayan Metin Keçeli'dir.

SÜLEYMAN SEBA EFSANESİ BAŞLAMADAN BİTECEKTİ

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Şan Ökten'in adını bilmeyen Beşiktaşlı yoktur. Herhalde Metin Keçeli'yi tanımayan da.

Şan Ökten, Beşiktaş'ın şehididir. Metin Keçeli de gazisi. (1987-88 sezonu başı Gordon Milne'in ilk geldiği yılda Abant'tan Bartın'a kamp yerine bakmaya giderken geçirdikleri trafik kazası.)

Şan Ökten Beşiktaş'ın ölümsüzleri arasındaki yerini o kaza nedeniyle aldı. Metin Keçeli de dizinde platinle yaşıyor hala. Her hava kapadığında, yağmur yağdığında sızısını hissediyor başkalarına hissettirmeden.

İşte o Şan Ökten ve o Metin Keçeli olmasaydı Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan Süleyman Seba efsanesi başlamadan bitecekti belki de. Metin Keçeli'nin Süleyman Seba Eski Dostlar Anılar kitabından anlattıklarını bir kez daha alıyorum buraya...

(1984 kongresi öncesi) Ekibimiz giderek büyüyordu. Aramıza işadamı Ferhan Dinçer de katılmıştı.

Ferhan Dinçer Kalyon Oteli'nin restorantını pek severdi. Bu nedenle bizim toplantı yerlerimize bir de Cankurtaran'daki bu otel de eklenmişti. Artık İstanbul içinde dört dönüyor, toplantı rekorları kırıyorduk! Aynı zamanda da kongreye güçlü girmek için para arıyorduk.

Yine bir gün Kalyon Otel'de toplanacağımız haberi geldi. Bizim ekibe çok zengin biri eklenecekmiş. Ben;

- Vallahi işim var. Bir seferlik beni affedin, ne karar alırsanız uyarım, dedim ama dinletemedim. İlle de benim de olmamı istediler. Mecburen gittim.

Meğer benim de orada olmamı yeni ekibe katılan varlıklı kişi istemiş! O kişi de Ertan Sert'miş.

Ertan Sert, amcamın oğlu Şeref Keçeli'yi yakından tanırmış. Ekipte benim de olduğumu öğrenince tanışmak istemiş.

Neyse... Tanıştık ve başladık kulübün borçlarıyla ilgili bilgi vermeye. Çok rahattı. Biz ne kadar yüksek dersek diyelim Ertan Sert için sanki bunlar çerez parasıydı! "Kolay o iş! Tamam canım hallederiz! Haa o kadar mı, toplarız" diyor, milyonlarca lirayı önemsemiyordu. Kalyon Oteli'nden çıkarken ekibe artık Ertan Sert de eklenmiş oldu.

Ancak işin içine girince bizim 60-70 milyon lira olarak bildiğimiz borç 215 milyon lira çıkmaz mı?

Ertan Sert yine, "Tamam! Olsun! Çıksın! Öderiz, kolay" diyor da başka bir şey demiyordu. Trilyon desek fark etmeyecek!

Sonra bir gün yine kendisi gibi varlıklı olduklarını söylediği Turan Çevik ve Mehmet Aşıcıoğlu'nu getirdi. Liste kalabalıklaşıyordu. Bunun üzerine bir akşam yine masada otururken Şan abi beni de göstererek Süleyman abiye; - Süleyman, dedi; Metin'le beni listeye alma. Para verecek isimleri al. Biz nasıl olsa senin her zaman yanındayız. Yine koşacağız, yine çalışacağız. Yine birlikte olacağız. Sen ona göre yap listeni.

- Olur mu böyle şey! falan gibi laflar etti ama rahatlamıştı aslında...

Kongreye doğru biz yine sanki listedeymişiz gibi her şeyi yaptık. Toplantılarda da vardık, sağa sola koşmalarda da...

Başkan seçilmesinden sonra Süleyman abiyi bir süre görmedim.

Bizim toplantı üstüne toplantı, yemek üstüne yemek olayı da bitmişti. İşe güce geri dönmüş, evdekilerin de yüzünü görür olmuştum.

Süleyman abiyi aramıyorduk da... Çünkü Şan abiyle birlikte "İşleri düzene koysun, şimdi rahatsız etmeyelim. Hem yanında sık görünürsek yöneticiler yanlış anlayabilir" diyorduk.

Kongreden bir buçuk ay sonra Şan abi beni aradı;

- Metin, dedi; Süleyman istifa etmeye karar vermiş!

- Nasıl olur abi? Neden?

- Paraya darlanmış. Çok sıkışmış!

- Eee!

- E'si ne. Etmeyecek tabi. Gel beni al, Süleyman'la buluşacağız.

Şan abiyi aldım, Beşiktaş'a indik, Hanedan'ın bahçesine geldiğimizde Süleyman abiyi gördük; bizi bekliyordu.

- Neredesiniz yahu! Aramazsınız sormazsınız? dedi.

- Yanlış anlaşılır diye gelmedik; yoksa bak bir telefon açtın hemen yanındayız, karşılığını verdi Şan abi...

- Ya sen hayırsız! dedi bana da...

- Abi buradayım ya, gibi bir şeyler söyledim ben de...

Sohbet ettik bir süre... Sonra istifa kararını tekrarladı... Şan abi;

- Olmaz öyle şey. Kaç yıl uğraştık, didindik kulüp için. Şimdi bırakıp gidecek misin? Parayı da hallederiz bir şekilde, dedi.

O da;

- İyi o zaman... Maç yayını nedeniyle TRT'den 10 milyon lira alacağız. Spor Toto'dan da 3 milyon lira gelecek...

- İyi ya!

- Ama para hemen lazım. Siz bunları paraya çevirin, zamanı gelince de gelecek paraları alın. Yani borç verin.

Şan abi 10 milyon lirayı vereceğini söyledi, ben de 3 milyonu... Verdik de...Süleyman abi de istifadan vazgeçti.

O sıralarda bir de balo yapıldı, bana da masa satıldı! Masadan haberim yoktu ya neyse!

Sonra bir gün Süleyman abi benim 3 milyon liranın hesabını kapatmak için bana geldi.

- Balodaki masanın parası şu kadar, al şu maç biletlerini de bu kadar falan, dedi. Benim masa ve bilet paraları tam 3 milyona denk geldi! Ne bir kuruş fazla ne bir kuruş eksik!

Şan abiyle de sanıyorum buna benzer bir şekilde hesaplaştı 10 milyonu!

Onun balodaki masası daha pahalıydı herhalde!

BODRUM'DA YAŞIYOR GİDİN İKNA EDİN

Şimdi o günkü yazımın sonunu tekrar ediyorum:

Metin Keçeli uzun süredir Bodrum'da yaşıyor.

İstanbul'dan yaklaşık 700 kilometre mesafede.

Üşenmeyin. Gerekirse gidin kapısında yatın; ikna edin.

Bir Baba Kartal'a ihtiyaç var çünkü.

O Baba Kartal da orada duruyor.

Beşiktaş camiasında kalbi Beşiktaş için öyle isimler var ki... O isimleri de işin içine sokacak kişidir Metin Keçeli.

Vakit kaybetmeden harekete geçin; haydi!

Bir de ek yapıyorum: Yukarıda isimlerini saydığım Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan efsanelerden bir Metin Keçeli kaldı hayatta. Tanrım sağlıklı ve uzun bir ömür versin. Ondan yararlanmamak en büyük hatadır. İddia ediyorum; Metin Keçeli yanında olsaydı eğer Serdal Adalı bu hataları asla yapmazdı.

Bir ek daha: Beşiktaş'ın en başarılı yıllarında Metin, Ali, Feyyaz, Rıza, Gökhan, Şifo Mehmet, Ulvi, Kadir, Recep gibi futbolcuların (Ki bu futbolcular her transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıyorlardı) transfer komitelerindeki yöneticilerden biri de Metin Keçeli'ydi. O dönemlerde Beşiktaş istemedikten sonra hiçbir futbolcu bir yere gitmedi.