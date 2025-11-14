Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine

Beşiktaş'ta enteresan olaylar yaşanıyor. Elindeki işine yarayan yıldızları bir bir yolluyor, giderek sıradan bir takım haline geliyor.

Peki Galatasaray ve Fenerbahçe ne yapıyor? Sürekli kadrolarını güçlendirmeye bakıyorlar. Daha iyilerini almaya çalışıyorlar ve alıyorlar da. Bir bakın Galatasaray'ın kadrosuna. Bir bakın Fenerbahçe'nin kadrosuna. Bir de Beşiktaş'a bakın bakabiliyorsanız eğer!

Elindeki değer Masuaku'yu nedendir bilinmez gönderdi. Son yıllarda takıma en büyük katkıyı veren Gedson Fernandes'i de saçma sapan bir gerekçeyle Rus takımına sattı.

Şimdi bakıyorum; başkan Serdal Adalı ne zaman sorulsa diyor ki; "Gedson Fernandes kendisi gitmek istedi. Beşiktaş'ı istemeyeni biz de istemeyiz!"

Peki sormazlar mı; bu seneye kadar oynamaktan zevk alıyordu da bu sene ne oldu? Ne olduğu ortadaydı oysa. Gedson Fernandes, takıma transfer eden oyuncuların neredeyse 5'te 1'i ücrete razı olmadı da ondan. Size şöyle anlatayım. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz; atıyorum 50 bin lira maaş alıyorsunuz. Ama öyle çalışıyorsunuz ki; şirketi başarıya götüren isimlerin başında geliyorsunuz. Herkesin gözü üzerinizde. Ama bir gün işe yeni biri alınıyor. Ve hooop sizin 50 bin lira aldığınız yerde ona 250 bin lira maaş ödeniyor. Kalır mısınız o iş yerinde. Ya da eskisi gibi verimli olabilir misiniz? Olay budur işte. Gedson Fernandes'in ücretini biraz artırsaydınız eminim ki gitmezdi.

Şimdi gelelim son krize. Rafa Silva da koptu kopacak! O Rafa Silva ki geçen sezon 49 maçta 18 gol atıp, 12 asist yapmış. Bu sezon oynadığı 10 lig maçında 5 golü 1 asisti var. Takımın en değerlisi. Geçen sezon da bu sezon da derbilerin yıldızı. Geçen sezon takır takır top oynayan, bu sezona da iyi başlayan adama birden bire ne oldu da bu hale geldi. Sergen Yalçın ne yaptı da dünyaya küstürdü adamı?

SERGEN YALÇIN LUCESCU'YU UNUTTU MU?

Yıldız futbolcunun değerini bileceksin. Hakkını vereceksin. Gönlünü alacaksın. Bakıyorum Beşiktaş'ta adamı bir anda tu kaka ilan edenler var. Yok efendim o kimmiş, yok efendim Beşiktaş'tan büyük müymüş, yok efendim haddini bilmeliymiş falan filan. Bir camia bir yıldızını elinde tutmaya çalışacak yerde yangına körükle gidiyor! İnanılır gibi değil. Peki Sergen Yalçın büyük müydü Beşiktaş'tan? Futbolcuyken çekip gitmedi mi? Oynamadığı takım kalmadıktan sonra neden geri alındı o zaman! Mircea Lucescu yönetiminde şampiyon olurken Beşiktaş, Sergen'e nasıl davrandığını Rumen hocanın bilmiyor muyuz? Sergen Yalçın da bundan ders alarak Rafa'ya öyle davranamaz mıydı?

Beşiktaş'ta bir kopukluk var. Nedense kendisine doğru dürüst bir futbol aklı bulamayan yönetim. Geldiğinden beri her futbolcudan şikayet eden, sürekli transferden söz eden bir hoca. Hatta scout ekibini yerin dibine sokup, kendi getirttiği Serkan Reçber'le 2 hatta 3 transfer dönemi geçirmeleri gerektiğini söyleyip duruyor.

Yahu; Serkan Reçber'e kadar Beşiktaş camiasında sembol olmuş, Beşiktaşlı isimlerden bir komite kurulamaz mıydı? Nerede onlar... Başkan Feyyaz Uçar gibi bir Beşiktaş değerine - futbol bilgisinden bahsetmeye gerek bile duymuyorum - eğitimli, lisan bilen kişiye laf yetiştireceğine dediklerine kulak verse, "Gel konuşalım, ne demek istiyorsun, ne yapabiliriz" diye soramaz mı? Ali Gültiken orada duruyor. (Şifo) Mehmet Özdilek burada. Gökhan Keskin gibi genç futbolcunun yeteneğini bir bakışta anlayabilen büyük Beşiktaşlı da. Metin Tekin (Sarı Fırtına) isteseniz elini taşın altına sokmaz mı? Rıza Çalımbay - ki küskün sanmayın Beşiktaş'a asla küsmez - çağırsanız koşa koşa gelmez mi yardıma. İsimleri çoğaltabilirim. Siz onlardan yararlanacağınıza bir Serkan Reçber'den medet umuyorsunuz öyle mi?

Yapmayın, etmeyin. Sayın başkan; Beşiktaş sıradan bir takım haline gelme yolunda, gözardı etmeyin. Belki iş kopma noktasında ama. Şu Rafa Silva'yı sakın kaybetmeyin. Bir an evvel de futbol komitesini kurun, anlık kararlarla değil planlamalarla hareket etin. Yoksa yazık oluyor Beşiktaş'a, Beşiktaş'a gönül veren milyonlara.