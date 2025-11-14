Bir ağıt gibi: Türk olmaktan utanmak

Merdan Yanardağ’ı tanırdım elbette. Ama, CNN Türk’ten kovulduktan sonra çalışmaya başladığım Yurt Gazetesi’nde çok yakından tanıma fırsatını buldum.

Ben çalışkan bir kadınım. Bunu kısa sürede fark eden Güneri Cıvaoğlu, Güneş Gazetesi’nde haftada 7 gün çalıştırmayı başarmıştı.

Ancak Merdan gibisini hiç görmedim. 24 saatte 48 saat, haftada kim bilir kaç gün çalışan.. Bu sürede birden fazla tezgahta bez dokuyan, gazetenin yanı sıra haftalık dergi için kafa patlatıp her sayfasına yetişen, arada kitap yazan bir gazeteci ve düşün insanıydı.

Hala öyle aslında. Onca işin, davanın, koşturmacanın arasında yazdığı kitap cezaevine girmeden hemen önce bitmiş.

Kitabı daha birkaç gündür okuyorum. Dolayısıyla kapsamlı bir yorum beklemeyin. Ancak Türkiye’nin bugünü ve yarını için geliştirdiği çok çok önemli bir paradigmayı paylaşacağım.

Amaaaaaa.. Önce “haberler”:

Çalışma arkadaşları duyurdu. “TELE2 HABER GELİYOR!”

Ben YouTube üzerinden izleyeceğim. Dileyen başka sosyal medya platformlarından izleyebilecek. Abone olabilecek! Takipte kalın.

*. *. *

Gelelim kitaba. Merdan daha ilk sayfalarda, son dönemin en vahim eğilimine vuruyor neşteri: TÜRK OLMAKTAN UTANMAK!

“Türkiye solunun açıkça tartışılmayan, daha doğrusu tartışmaktan kaçınılan ciddi bir sorunu var: Türk ya da Türklük kompleksi. (…) Türkiye sosyalistleri neredeyse Türk olmaktan utanıyor, bu kimliğini adeta gizlemeye çalışıyor. Dolayısıyla genel olarak solun, özel olarak sosyalist ve devrimci hareketin, içinde şekillendiği kültüre ve topluma yabancılaşmasına yol açan bu adı konmamış kompleks, ülkeden, toplumdan, hatta sınıftan kopmaya yol açıyor.”

Merdan, bu kompleks yüzünden Türkiye solunda bayrakla ve ulusal marşla anlamsız bir kavga sürdüğünü.. Kavganın Gezi eylemleriyle sona erdiğini söyleyip ekliyor:

“Gezi direnişçileri ay yıldızlı bayrağı gericiliğin ve faşizmin elinden almıştı. Direnişin çok önemli meşruiyet kaynaklarından biri de buydu.(…) Marks’ın dediği gibi, bir ulusun sembolleri emekçilerin, devrimcilerin eline geçiyorsa, orada egemen güçler kaybediyor demekti.”

Merdan’a göre Gezi’de bayrakla barışılmış olunsa da Türkiye solundaki sorun aşılabilmiş değil:

“Liberalizmin, Kürt mikro milliyetçiliğinin -ki buna ezilen ulus milliyetçiliği de diyebiliriz- ve İslamcı hareketin terörize ettiği bir entelektüel/ siyasal ortamın etkisiyle Türkiye solunda yaratılan bu kompleks ağırlaşarak sürüyor.”

Sürdüğü için de son 25 yıldır, “liberaller, Kürt milliyetçileri ve Batı’nın tüm desteğini arkasına alan İslamcılar” ülkeyi tutsak aldı. Merdan gibi nice değerli insanı hücrelerde çürütüyor.

*. *. *

Buraya kadar yazdıklarımdan, kaba bir “Türklüğe övgü” algısı çıkmaz umarım. Kitap, her toplum için geçerli olan bir paradigmayı ortaya koyuyor. Türkiye’de yaşıyorsan Türk olmayı, İran’da yaşıyorsan İranlı olmayı kucaklamak gerektiğini ve bunun dünyanın her toplumu, ulusu için geçerli olduğunu anlatıyor.

Gündelik bir yazıya sığmayacak analizlerle; Durkheim’den Marks’a, Gramsci’den Althusser’e.. Hatta “sosyalist yazının en parlak ve yetkin örneklerini verdi” dediği Mahir Çayan’a.. Behice Boran’dan Kemal Türkler’e insanı müthiş bir galeriye davet ediyor.

Bilgiye doyuyorsunuz, evet.

Ancak Kırmızı Kedi yayınevinin arka kapak yazısında dediği gibi dahası var:

“Kitap aynı zamanda entelektüel ve siyasal ortamda yaşanan liberal ve postmodern zihin kirliliğine karşı teorik bir müdahale..”

Kitabı alın, okuyun, TELE2 HABER’i izleyin dememe gerek yoktur herhalde.

Mesele, her ne kadar hak ediyorsa da, Merdan’ı desteklemek de değil aslında

Çocuklarımıza hak ettikleri bir ülke bırakmak..