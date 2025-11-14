Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi için basın toplantısı kararı alındı. Siyah Beyazlılarda uzun süredir gündemde olan Rafa Silva krizi yeni bir aşamaya geldi.

Beşiktaş resmi açıklama yaparak 15 Kasım Cumartesi saat 13.30’da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın Rafa Silva’nın kulüpteki geleceği başta olmak üzere A Takım’ın gündemindeki konuları kamuoyuyla paylaşacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ:

Rafa Silva’nın takımdan ayrılma isteği ve menajerinin talepleri toplantının ana gündem maddesi olacak.

Beşiktaş yönetiminin ve teknik heyetin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği netlik kazanacak.

Rafa Silva kararı yarın açıklanacak

Siyah - Beyazlı camia, toplantıdan çıkacak kararları merakla bekliyor.

Beşiktaş taraftarları, yarın yapılacak toplantının Rafa Silva krizi konusunda belirsizliği ortadan kaldırmasını ve takımın geleceğine dair net mesajlar verilmesini bekliyor.