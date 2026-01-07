Fenerbahçe açıkladı dev ihale iptal oldu
Fenerbahçe, Ataşehir ihalesi sonucunun beklentiler altında kaldığını duyurarak yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ataşehir arazisi için yapılan ihalenin iptal edildiğini duyurdu.
YENİDEN İHALE YAPILACAK
Yapılan tekliflerin beklentiyi karşılamadığını belirten sarı-lacivertliler yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Şirketimiz ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 3343 Ada 12 Parsel üzerinde geliştirilecek proje için 02.12.2025 tarihinde birinci oturumu ve 09.12.2025 tarihinde ikinci oturumu gerçekleştirilen ihalede sunulan teklifler; güncel piyasa koşulları, bölgesel satış verileri ve projenin teknik/ticari özellikleri esas alınarak ihale komisyonumuzca kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur.
- Yapılan değerlendirme neticesinde; istekliler tarafından öngörülen hasılat tutarlarının mevcut piyasa gerçekleriyle örtüşmediği, teknik ve finansal veriler ışığında öngörülen süre içerisinde tahsilat kabiliyetinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu durumun; Şirketimizin, arsa sahibi paydaşlarımız Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin'in menfaatleri ile kamu yararı ve kaynakların etkin kullanımı ilkeleriyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.
- Bu doğrultuda; Süreç ve gerekçeler hakkında paydaşlarımız Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. ile gerekli bilgilendirmeler sağlanmış olup; risk yönetimi politikalarımız çerçevesinde, projenin tamamlanma güvenliği esas alınarak piyasa koşullarına uygun ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde 'Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre 19.01.2026 tarihinde birinci oturumu yapılmak üzere yeniden ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.
- Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
46 MİLYAR TL’YE KAZANAN TURGUT İNŞAAT OLMUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda yapılan ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon euro) karşılığında Turgut İnşaat kazanmıştı.
