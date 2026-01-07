Fenerbahçe rekor bonservis bedeliyle anlaştı: İstanbul'a geliyor

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katıyor. Tedesco’nun talebi doğrultusunda orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Oyuncunun ardından kulübü Lazio ile de anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferi noktalıyor. A Spor’da yer alan habere göre Matteo Guendouzi, 8 Ocak Perşembe günü İstanbul’a gelecek.

SÜPER KUPA ÖNCESİ TRANSFER TAMAMLANACAK

Sarı-lacivertliler, Galatasaray’a karşı oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi transferi bitirerek oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmek istiyor.

26 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Oyuncunun transferi için İtalyan kulübüne 26 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca anlaşmada 2 milyon euro da bonus yer alıyor.

16 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Lazio ile 16 maça çıkan Matteo Guendouzi, bin 430 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.