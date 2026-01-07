Derbi tehlikeye girdi: Süper Kupa öncesi kritik uyarı geldi

Bu sezon yeni formatında oynanan Süper Kupa’da finale yükselen takımlar belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa’yı kazanmak adına karşılaşacak.

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Ancak dev derbi öncesi meteorolojiden kötü haber geldi. Karşılaşmanın oynanacağı saatte kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiği ifade edildi.

YILLARDIR RÜZGAR SORUNU VAR

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kronik rüzgar sorunu da olması nedeniyle maçın nasıl oynanacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY STAT DEĞİŞİKLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Bazı taraftarlar maçın ertelenmesini talep ederken stat değişikliğine gidilmesi de gündemde. Stadyumun futbol oynamaya elverişli olmadığını düşünen Galatasaray’ın değişiklik talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

DURSUN ÖZBEK ŞANLIURFA’YI İSTİYORDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Kupa’nın Anadolu’da bir şehirde oynanmasını istediğini söylemişti. Özbek özellikle Şanlıurfa’yı istediğini dile getirmişti.