Galatasaray finali öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Sahada olamayacaklar
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Talisca, Edson Alvarez ve Fred sahada olmayacak.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 2-0 galip geldi.

MUSABA İLK MAÇINDA PARLADI

Fenerbahçe’nin gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran kaydetti. Her iki golün asisti de yeni transfer Anthony Musaba’dan geldi.

GALATASARAY’IN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla birlikte finale yükselmeyi başaran Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ın rakibi oldu. Dev derbi için nefesler tutulurken Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor.

4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; sakatlıkları devam eden Nelson Semedo, Talisca ve Edson Alvarez derbiye yetişemeyecek. Ayrıca Fred de derbide olmayacak.

GALATASARAY – FENERBAHÇE FİNALİ NE ZAMAN?

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi saat 20.30’da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

