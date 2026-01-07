Arda Turan iddiaları reddetti: Shelvey ile perde arkasında yaşananları açıkladı

Arda Turan, Eyüpspor'da teknik direktörlüğünü yaptığı Jonjo Shelvey'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan yanıt verdi.

ARDA TURAN İDDİALARI REDDETTİ

Jonjo Shelvey'in iddialarını kesin bir dille reddeden Arda Turan eski öğrencisinin profesyonellikten uzak davranışlarda bulunduğunu ve o dönem psikolojik sorunlar yaşadığını vurguladı.

Uyku haplarına bağımlı hale geldi: Arda Turan gerçeğini açıkladı

Arda Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Eyüpspor'da görev yaptığım süre boyunca formamızı giymiş olan eski bir oyuncumuzun basına yaptığı ve ülkemizle ilgili "tespit" sınırlarını aşan açıklamaları üzülerek okudum. Benim çalışma prensiplerimin iki temeli vardır. Aileye saygı ve doğrudan iletişim.

Adı geçen oyuncu bana ailevi sorunları olduğunu ilettiği ilk andan itibaren; ona ailesini görebilmesi için süre sınırı olmayacak şekilde izin verdim, psikolojik destek için bizden ne talep ederse o şekilde yardımcı olabileceğimizi, benim için önce insani mutluluğun geldiğini belirttim.

Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı. O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.

Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara; konuşulanlara şahit olmaları açısından ekibimden bir profesyoneli dahil ederim. Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sözleşmeli futbolcumuz olduğu dönemde, profesyonel gerekliliği ısrarla yerine getirmemiş, buna rağmen her seferinde hoş görüyle ve destek teklifiyle karşılanmış olan kişinin basına yaptığı bu asılsız açıklamaları başta kendime, o dönem tüm profesyonel desteği vermiş olan sağlık ekibimize, takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık olarak kabul ettiğimin bilinmesini isterim.

Kamuoyuna saygılarımla.

JONJO SHELVEY NE DEMİŞTİ?

İngiltere'de bir yayına katılan Jonjo Shelvey, Süper Lig kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Arda Turan hakkında da konuşan Shelvey, “Arda Turan, deliydi. Bildiğin manyak. Ofisine girerdim, 'John, seni seviyorum, seni seviyorum' derdi. Bana viski var mı?' derdi. Çünkü viskiye abanıyordu. Orada ayaklar masada… antrenman sonrası puro ve viski. Delilik" ifadelerini kullanmıştı.