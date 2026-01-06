Uyku haplarına bağımlı hale geldi: Arda Turan gerçeğini açıkladı

Kariyerinde Liverpool, Newcastle United ve Nottingham Forest formaları giyen, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'da da oynayan Jonjo Shelvey, yaşadığı zorlukları, Türkiye'de geçirdiği zamanı ve bağımlısı olduğu uyku haplarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki futbolcu, katıldığı programda teknik direktör Arda Turan'ın deli olduğunu söyledi.

''ARDA TURAN DELİYDİ, BİLDİĞİN MANYAK''

Eyüpspor'da birlikte çalıştığı Arda Turan ile ilgili flaş sözler sarf eden Shelvey, ''Eyüpspor'da teknik direktörüm Arda Turan, deliydi. Bildiğin manyak. Ofisine girerdim, 'John, seni seviyorum, seni seviyorum' derdi. 'Bana viski var mı?' derdi. Çünkü viskiye abanıyordu. Orada ayaklar masada… antrenman sonrası puro ve viski. Delilik. İngiltere'de böyle bir şey hiç görmemiştim. Ama dürüst olayım, ben oraya aslında çok iyi bir kontrat verdikleri için gittim." ifadelerini kullandı.

''UYKU HAPLARINA BAĞIMLI HALE GELDİM''

Türkiye'de yaşadığı zorluğu anlatan Shelvey, "Türkiye'de oynadığım zamanlarda uyku ilaçlarına bağımlı hale gelmiştim. Bunu ilk defa burada anlatıyorum. Türkiye'ye 18 aylığına gittim ve yalnız yaşadım, bu hayatımda yaptığım en zor şeydi. Eve antrenmandan döndükten sonra zaman geçirmek için uyku haplarına bağımlı hale geldim. 'Şimdi ne yapacağım?' diye düşünüyordum. Müslüman ağırlıklı bir şehirdeydim. Sadece üç tane restoran vardı. Zaman geçirmek için üç dört uyku hapı alıp sabah antrenmana kadar bayılıyordum.'' dedi.

''ALKOL ALABİLİRDİM''

Neden böyle yaptığı sorulduğunda ise tecrübeli futbolcu, "Sadece zaman geçirmek için. Ve bu bir bağımlılık haline geldi. Sadece kaçış mı? Evet. Sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul biraz daha canlı bir şehirdi. Dışarı çıkardım... Ama yine tek başımaydım. Tek başıma dışarı çıkan biri değilim. Yalnız kalmaktan nefret ederim. Kendi kendime düşündüm, bir şekilde zaman geçirmek için içmeye gidebilirdim. İçki futbolcu için iyi değildir. İyi bir araç değildir. Ama içmek yerine uyku haplarını kullanmaya devam etmeyi düşündüm. Bu da zaman geçirmek için bir yol olurdu. Anlatabildim mi? Yani, bir barda bira içip şişmanlamıyorum. Daireme dönüp antrenman yapıyorum, uyku hapları alıyorum'' yanıtını verdi.

''ÇOCUKLARIMLA İLİŞKİMİ MAHVETTİ''

Shelvey konuşmasının devamında, ''Saat 1, 1 buçuk, 3 gibi eve gelirdim. Biraz yemek yerdim ve bu benim son yemeğim olurdu. Sonra üç veya dört uyku hapı alırdım ve gece 12 gibi uyanır, üç veya dört tane daha alırdım. Sonra ertesi gün antrenman için uyanırdım. Dürüst olmak gerekirse, bu durum çocuklarımla ilişkimi mahvetti." dedi.

''BAE İKİNCİ LİGİNDE PARA YOK''

Geçen sezon Burnley ile İngiltere'ye kısa bir süre geri dönen Shelvey, Dubai alt ligi takımı Arabian Falcons ile sözleşme imzaladı.

Orta Doğu'ya para için gittiği iddialarını yalanlayan Shelvey, "İnsanlar para için oraya gittiğimi söylüyor. Ben de ‘ne parası?’ diyorum. BAE İkinci Liginde para yok. Burada bir futbolcunun maaşı yaklaşık 2.000 sterlin. Kariyerim boyunca kazandıklarımla karşılaştırıldığında bu hiçbir şey. Kardeşim Londra'da bir otelde daha fazla kazanıyor. Yani buraya para için gelmedim." yorumunu yaptı.

''AYLARCA PARAMI ÖDEMEDİLER''

Maaş sıkıntısı yaşadığını da aktaran Shelvey, "Plan şu ki, bu Türkiye'deki ikinci kulübümde Arda Turan teknik direktörlük yapıyordu. Ve kulüp birinci ligden Süper Lig'e yeni yükselmişti. Kulüp bana aylarca maaşımı ödememişti, çünkü Türkiye'de oyuncuların maaşlarını alamadıkları gibi şeyler duyulur. Sonra bana maaşımı ikiye bölerek, iki çek halinde ödeme yapmaya çalıştılar. İlk maaşımı nakit olarak vermek istediler, ama dört ay gecikmişti ve ben o kadar parayı alamazdım, çünkü o parayı İngiltere'ye götüremezdim. Anlatabildim mi? Sadece paraya sahip olmakla kalmıyorsun, aynı zamanda her şeyi mahvediyorsun. Evet, o parayla hiçbir şey yapamıyorum'' dedi.

Shelvey son olarak, "Sonra ikinci ödeme zamanı geldi, benim için bir şeyin ödeme zamanı gelmişti. Başka bir şey daha almam gerekiyordu ama sonra başka bir ödeme daha geldi ve sonra hiç gelmedi. Sorumlu kişiye mesaj attım ve ödeme ne zaman yapılacak diye sordum. Haftaya olacakmış. Tamam, sorun değil. Gelecek hafta geldi, yine ödeme yapmadı. Ödeme yapmamak için başka bir bahane buldu. Sonunda ben de “Bak, bana paramın yarısını ver. Ama ben İngiltere'ye geri döneceğim, sözleşmeyi feshedelim, çünkü ben ailemden uzakta çalışıyorum, ama sen bana hala ödeme yapmalısın, çünkü bu bir sözleşme” dedim. Sonra sözleşmeyi feshetme konusunda anlaştık ve ben kasım sonunda veya aralık başında, Noel'de eşim ve çocuklarıma birlikte geri döndüm." şeklinde konuştu.