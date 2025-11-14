Beşiktaş’ta patlak veren Rafa Silva krizi dün yeni bir boyut kazandı.

Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve Portekizli futbolcu tesislerde bir araya geldi. Görüşmede Silva’nın menajerinin ayrılık talebi gündeme gelirken, Adalı oyuncuya sert çıkış yaptı.

"FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Rafa Silva, daha önce iki kez Başkan Adalı ile görüşerek moral bozukluğu nedeniyle futbolu bırakmak istediğini dile getirmişti.

Fenerbahçe derbisi öncesinde antrenmanlara çıkmayan Silva, Yalçın’la yaşadığı gerilim sonrası yeniden aynı isteğini tekrarladı.

Adalı ise, “Bu takımı senin üzerine kurduk. Devam et, sezon sonu yeniden konuşuruz” diyerek oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.

MENAJERİ AÇIKLADI

İkinci görüşmenin ardından devreye giren menajer, Adalı’ya “Biz devre arasında ayrılmak istiyoruz” mesajını iletti.

Bu tutum Başkan Adalı’yı kızdırdı.

15 MİLYON EUROYU GETİR

Son toplantıda ise Serdal Adalı, Silva’ya rest çekti:

Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun.

Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var.

15 milyon euro getirirsen gidebilirsin.

YALÇIN'DAN RAFA SILVA SÖZLERİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva’nın tutumunun hem kendisine hem de takıma zarar verdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Göreve geldiğim günden beri Silva’nın futbolu bırakma ve ayrılma isteği var.

Çözmeye çalıştık fakat olmadı.

SÖZLEŞME DETAYI:

Rafa Silva’nın 2024’te imzaladığı 3 yıllık sözleşmede sıra dışı maddeler bulunduğu ortaya çıktı:

* Salon çalışmalarına katılmama.

* Bireysel röportaj vermeme.

* Maç sonu açıklama yapmama.

* Sponsor reklam çekimlerine katılmama.

Bu maddelerin de, Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki ilk sürtüşmenin de nedeni olduğu ortaya çıktı.

KARAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Beşiktaş kulübü, Başkan Adalı ve Sergen Yalçın’ın katılımıyla Rafa Silva’nın geleceğinin masaya yatırılacağı basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Portekizli futbolcu ise ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere kulüpten izin aldı. Kesin kararını 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar Adalı’ya iletmesi bekleniyor.