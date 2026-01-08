Fenerbahçe Beko Dubai'de kayıp

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Dubai Basketball'a deplasmanda 92-81 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21’inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Dubai Basketball takımına 92-81 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Dubai Basketball 10’uncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 7’nci yenilgisini aldı.

DETAYLAR

DETAYLAR

SALON: Coca-Cola Arena
HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Kristaps Konstantinovs
DUBAİ BASKETBALL: Bacon 15, Avramovic 1, Abass 2, Prepelic, Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kabengele 14, Wright IV 22, Petrusev 2, Kamenjas 20

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 21, Melli, Horton Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 3, Boston Jr 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 13, Hall 9, Silva 1, Colson 2, Birch 7
1’İNCİ PERİYOT: 24-22
DEVRE: 51-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-62

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

