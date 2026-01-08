Hacıosmanoğlu Antalyaspor'da: Tesisleri gezdi

Hacıosmanoğlu Antalyaspor'da: Tesisleri gezdi
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Antalyaspor Kulübü'ne ziyarette bulunarak tesisleri gezdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TESİSLERE ZİYARETTE BULUNDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti.

Samsunspor'dan ayrılıp Bursaspor'a imza attıSamsunspor'dan ayrılıp Bursaspor'a imza attı

Tesisleri gezen Hacıosmanoğlu'nun, A takım çalışma alanları, altyapının mevcut durumu ve kulüp bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den bilgi aldığı kaydedildi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Ardından gerçekleştirilen toplantıda ise, sürdürülebilir gelişim hedefleri ve geleceğe yönelik projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Ziyarette, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe de yer aldı.
Perçin'in, ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür ettiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

