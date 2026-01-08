Samsunspor'dan ayrılıp Bursaspor'a imza attı

Yayınlanma:
Bursaspor, Samsunspor'dan ayrılan Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

2. Lig ekibi Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu orta saha takviyesiyle güçlendirdi.

SONER AYDOĞDU BURSASPOR'DA

Yeşil-beyazlılar, son olarak Samsunspor'da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli orta saha Soner Aydoğdu'yu transfer etti.
Güncel piyasa değeri 100 bin euro olan Soner Aydoğdu, 4 sezon boyunca Samsunspor'da oynadı.

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 17 maça çıkan Soner Aydoğdu, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, daha sonra Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor'da oynadı.

BURSASPOR'UN DURUMU

Bu sezon 2. Lig'de 17 maça çıkan Bursaspor, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak topladığı 38 puanla lider konumda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

