Aboubakar kariyer şoku yaşadı: Kimse bunu beklemiyordu

Aboubakar kariyer şoku yaşadı: Kimse bunu beklemiyordu
Yayınlanma:
Azerbaycan Ligi takımı Neftçi Bakü, Ekim 2025'te imza atan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Vincent Aboubakar ile yola devam etmeme kararı aldı. Kamerunlu golcü sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Kariyerine Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'de sürdüren Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
2025 Ekim'de Neftçi Bakü'ye imza atan Aboubakar, takımdan ayrılacak.

aboubakar.jpg
Aboubakar imza atalı 2.5 ay olmuştu

SEZON SONUNDA GİDİYOR

Africafoot’ta yer alan habere göre; Neftçi Bakü, Aboubakar'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.
Sözleşmedeki opsiyonun kullanılmayacağı ve tecrübeli isimle yolların ayrılacağı ifade edildi.

Efsane Eskişehir'de gol atacak kimse kalmadıEfsane Eskişehir'de gol atacak kimse kalmadı

PLANLAR ARASINDA YOK

Vincent Aboubakar'ın, Azerbaycan ekibinin yeni teknik direktörü Yuriy Vernydub'un planları arasında yer almadığı ve başka bir forvet transferi istediği belirtildi.
Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın Aboubakar ile ilgilendiği, ancak Aboubakar’ın menajerinin oyuncusunun Avrupa’da kalmasını istediği yazıldı.

NEFTÇI KARİYERİ

Bu sezon Neftçi Bakü formasıyla 10 maça çıkan Kamerunlu golcü, 5 gol atarken 1 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Spor
Dünya şampiyonu Fenerbahçe'de: İmzayı attı yeni görevi belli oldu
Dünya şampiyonu Fenerbahçe'de: İmzayı attı yeni görevi belli oldu
Efsane Eskişehir'de gol atacak kimse kalmadı
Efsane Eskişehir'de gol atacak kimse kalmadı