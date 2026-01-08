Aboubakar kariyer şoku yaşadı: Kimse bunu beklemiyordu

Kariyerine Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'de sürdüren Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2025 Ekim'de Neftçi Bakü'ye imza atan Aboubakar, takımdan ayrılacak.

Aboubakar imza atalı 2.5 ay olmuştu

SEZON SONUNDA GİDİYOR

Africafoot’ta yer alan habere göre; Neftçi Bakü, Aboubakar'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Sözleşmedeki opsiyonun kullanılmayacağı ve tecrübeli isimle yolların ayrılacağı ifade edildi.

PLANLAR ARASINDA YOK

Vincent Aboubakar'ın, Azerbaycan ekibinin yeni teknik direktörü Yuriy Vernydub'un planları arasında yer almadığı ve başka bir forvet transferi istediği belirtildi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın Aboubakar ile ilgilendiği, ancak Aboubakar’ın menajerinin oyuncusunun Avrupa’da kalmasını istediği yazıldı.

NEFTÇI KARİYERİ

Bu sezon Neftçi Bakü formasıyla 10 maça çıkan Kamerunlu golcü, 5 gol atarken 1 asist yaptı.