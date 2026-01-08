Efsane Eskişehir'de gol atacak kimse kalmadı

3. Lig'de 30 puanla 3. sırada bulunan Eskişehirspor'da golcü krizi patlak verdi.

2Eylül Haber'de yer alan habere göre; Mehmet Fuat Gölbaşı, takımdan ayrılma kararı aldı. Yönetim ile görüştükten sonra da devre arasında yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

GOL ATACAK OYUNCU KALMADI

Batuhan Doğrukıran’ın ikinci devrenin açılış karşılaşması öncesinde hafif bir sakatlık yaşadığı öğrenildi. Bu nedenle Batuhan, Eskişehir Anadolu SF mücadelesinde sahada yer alamayacak.

HAKAN ŞAPÇI'NIN TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Eskişehirspor'da teknik direktör Hakan Şapçı’nın hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı ise merakla bekleniyor.

DENİZ KESKİN GERİ DÖNDÜ

Ligin ilk yarısında Eskişehirspor'un Altay ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık yaşayan savunmanın önemli isimlerinden Deniz Keskin, Karşıyaka maçı ile sahalara geri döndü.

7 maç kaçıran tecrübeli futbolcunun ligin ikinci yarısında takımın en önemli kozlarından birisi olması bekleniyor.