Fenerbahçe Mert Günok'u açıkladı: İşte ilk sözleri

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Mert Günok ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisi, ''Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım." dedi.

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve uzun süredir formayı terleten Mert Günok'u yeniden transfer etti.
Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek de yer aldı.

''GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK DUYGUSALIM''

Mert Günok açıklamasında, ''Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum.'' ifadelerini kullandı.

gg.jpg
Mert Günok imzayı attı

34 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Forma numarası hakkında Mert Günok, ''34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum.'' şeklinde konuştu.

2024/11/08/hbfb.jpg

''ONLARIN DESTEĞİNİ ARKAMDA HİSSEDİYORUM''

Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen tecrübeli kaleci, ''Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy’de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe’de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum.'' açıklamalarını yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

