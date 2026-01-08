Galatasaray Fenerbahçe finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe finalinin hakemini açıkladı.

Kritik finali hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Turkcell Süper Kupa 2025'in Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak olan final müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak''

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Halil Umut Meler'in yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Meler'in yönettiği Fenerbahçe'nin derbi maçları:

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

