Dursun Özbek küplere bindi: Galatasaray'dan kadro dışı kararı

Galatasaray'da her an kadro dışı kararı çıkabilir.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Demir, Galatasaray yönetimini çok kızdıran bir istekte bulundu.

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital YouTube kanalında olayla ilgili son gelişmeleri aktardı.

YUSUF DEMİR KADRO DIŞI KALACAK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakılacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir'in, şu anda sözleşmesini feshetmek için alacaklarının tamamını istediği, bu tutumun ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi çok kızdırdığı belirtildi.

YUSUF'UN GALATASARAY PERFORMANSI

2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla toplamda 25 maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol atarken 2 de asist yaptı.