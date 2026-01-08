Dursun Özbek küplere bindi: Galatasaray'dan kadro dışı kararı

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Demir'i kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor. Yusuf Demir'in isteği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi çok kızdırdı.

Galatasaray'da her an kadro dışı kararı çıkabilir.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Demir, Galatasaray yönetimini çok kızdıran bir istekte bulundu.

Fenerbahçe istedi Acun Ilıcalı aldıFenerbahçe istedi Acun Ilıcalı aldı

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital YouTube kanalında olayla ilgili son gelişmeleri aktardı.

YUSUF DEMİR KADRO DIŞI KALACAK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakılacak.

yusuf.jpg
Galatasaray Yusuf Demir için kadro dışı kararı aldı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir'in, şu anda sözleşmesini feshetmek için alacaklarının tamamını istediği, bu tutumun ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi çok kızdırdığı belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

YUSUF'UN GALATASARAY PERFORMANSI

2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla toplamda 25 maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

