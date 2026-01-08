Fenerbahçe istedi Acun Ilıcalı aldı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin talip olduğu ve Sadettin Saran'ın istediği genç oyuncu Adem Yeşilyurt transferinde çok flaş bir gelişme yaşandı. Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, genç oyuncunun transferi konusunda Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor’la anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'ye transferi kesin gözüyle bakılan Adem Yeşilyurt'un adresi değişti.
Trabzonspor'un da talip olduğu genç oyuncu için Bordo Mavili yönetimi geçen hafta Karşıyaka ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Ancak Karşıyakalı yöneticiler, Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu belirterek Trabzonspor yönetimine olumsuz dönüş yapmıştı.

SARAN DEVREYE GİRDİ

Karşıyaka Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın transferi görüşmek için İstanbul'a ortaya çıkmıştı.
Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek'le birlikte İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Akademisi Değer Yaratma Direktörü Tuncay Şanlı ve Sarı - Lacivertli yöneticilerle görüştüğü belirtilmişti.

adem.jpeg

TRANSFERDE ROTA DEĞİŞTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Karşıyaka’nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, Slovenya ekibi Maribor’a transfer olmak üzere. Kulüp Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor’a yaptığı açıklamada transfer sürecine dair önemli detaylar paylaştı.

metin-aygun-cicibas.webp
Metin Aygün Cicibaş anlaşmayı duyurdu

ACUN ILICALI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak. 18.00'deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak" ifadelerinin kullanarak transfer konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

İŞTE DETAYLAR:

  • Maribor ile prensip anlaşmasına varıldı.
  • Transferde bonservis bedeli + sonraki satıştan yüzde 50 pay Karşıyaka’ya bırakılacak.
  • Eğer Adem Yeşilyurt, Maribor’dan Hull City’ye transfer olursa Karşıyaka’ya 3 milyon Euro ödeme yapılacak.
  • Genç oyuncu sezonu Karşıyaka’da tamamlayacak.
  • Transferin resmileşmesi için saat 18.00’deki yönetim kurulu toplantısında onay bekleniyor.

Adem bu sezon Karşıyaka formasıyla 9 maçta görev aldı. 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

