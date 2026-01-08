Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı: Fenerbahçe derbisini izleyecek

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, süreci hızlandırdı.

Takımda düşünmediği bazı futbolcular ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Can Armando Güner transferinde sona geldi.

Fenerbahçe Beko Dubai'de kayıp

İŞTE İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

HT Spor'un haberine göre; Can Armando Güner, 9 Ocak Cuma (yarın) saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

DERBİYİ İZLEYECEK

Ayrıca genç futbolcunun İstanbul'a inişi sonrası cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde statta olması bekleniyor.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Galatasaray, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaştı ve resmi süreç büyük ölçüde tamamlandı.

Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde de transferi açıklaması bekleniyor.

Alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takım formalarını giyen Can Armando Güner, hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.