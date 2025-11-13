Beşiktaş taraftarını üzecek Rafa Silva gelişmesi

Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edilen Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'IN ANTRENMANINDA YER ALMADI

Rafa Silva, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana katılmadı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Zehra Güneş'ten İslami Oyunlar paylaşımı

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun geleceği, özellikle son dönemde merak konusu olmaya başladı.

Ayrıca Rafa Silva'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddiaları dikkat çekti.

Bir diğer iddia ise Portekizli oyuncunun ülkesine dönmek istemesi.

SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA SÖZLERİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında "Rafa Silva kendisini kanıtlamış, Beşiktaş'a da yararlı bir oyuncu. Maç eksiği, antrenman eksiği dahi olsa her zaman kadroda yer veriyoruz çünkü her zaman katkı sağlayabilecek çapta bir isim. Ama o da nihayetinde bir insan, onun da ailesi var, onun da sıkıntıları olabiliyor. Bizden izin istedi biz de anlayışla karşıladık. Umarım kısa sürede sorunlarını çözer ve döner." ifadelerini kullandı.