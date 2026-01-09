Sadettin Saran'ın aday olmayacağını açıkladı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidecek.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Fenerbahçe’nin yıpranmasını istemediğini belirten Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçime gidileceğini duyurdu.

Seçim açıklamasında Sadettin Saran’ın adaylık ile ilgili herhangi bir şey söylememesi tartışmalara neden olurken flaş bir iddia geldi.

“SADETTİN SARAN ADAY OLMAYACAK”

Fenerbahçe’nin seçim kararını değerlendiren İbrahim Seten, Sadettin Saran’ın aday olmayacağını dile getirdi. Süper Kupa yarı finali öncesi derneklerle yapılan toplantıyı hatırlatan Seten, Saran’ın burada aday olmama kararını duyurduğunu iddia etti.

Seten açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Adana’da Sadettin Saran, taraftar derneği başkanlarıyla yaptığı görüşmede “Fenerbahçe Başkanı olduğumdan beri başıma gelmeyen kalmadı. Ben başkan adayı olmayacağım” diyor.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYI ETİK BULMUYOR

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve eski yönetici Hakan Safi’nin isimleri adaylık için konuşulurken her iki ismin de aday olmayı etik olarak doğru bulmadığı belirtilmişti.