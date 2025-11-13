Zehra Güneş'ten İslami Oyunlar paylaşımı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, "Öncelikle kızlarımızı tebrik ediyorum çok fazla antrenman yapamadan maçlara çıktık. Hepsini tebrik ediyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Evet Azerbaycan biraz daha zordu, onlar iyi bir kadro ile gelmişlerdi. Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun. Şimdi aynı grupla Akdeniz Oyunları'nda bulunacağız, Akdeniz'de de aynı şekilde altın madalya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN İSLAMİ OYUNLAR PAYLAŞIMI

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, milli takımın başarısını kutladı.

Başarılı voleybolcu, Instagram hesabından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tebrik gönderisini hikayesine ekledi.