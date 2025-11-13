Zehra Güneş'ten İslami Oyunlar paylaşımı

Zehra Güneş'ten İslami Oyunlar paylaşımı
Yayınlanma:
Yıldız voleybolcu Zehra Güneş, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan Kadın Milli Voleybol Takımı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.

Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacakFenerbahçe suç duyurusunda bulunacak

ALTIN MADALYA KAZANDI

Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, "Öncelikle kızlarımızı tebrik ediyorum çok fazla antrenman yapamadan maçlara çıktık. Hepsini tebrik ediyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Evet Azerbaycan biraz daha zordu, onlar iyi bir kadro ile gelmişlerdi. Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun. Şimdi aynı grupla Akdeniz Oyunları'nda bulunacağız, Akdeniz'de de aynı şekilde altın madalya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN İSLAMİ OYUNLAR PAYLAŞIMI

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, milli takımın başarısını kutladı.

Başarılı voleybolcu, Instagram hesabından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tebrik gönderisini hikayesine ekledi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Spor
Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak
Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak
Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti
Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti