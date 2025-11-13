Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe, medyada çıkan haberler ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Fenerbahçe, asılsız haberler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, konuya dair resmi internet sitesinden duyuru yaptı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.’deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır.

Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

