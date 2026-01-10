Süper Kupa biter bitmez çok konuşulacak Ali Koç iddiası

Fenerbahçe 2026'ya kupayla başladı. Sarı Lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa Finali'nde devirerek mutlu sona ulaştı.

Derbide Fenerbahçe'nin oyunu Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini Guendouzi ve Oosterwolde kaydetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Spor yorumcusu Önder Özen, derbi sonrası Neo Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

Önder Özen, ''Devre arasında ofisteki genç Fenerbahçeli arkadaşlarla sohbet ediyordum, ‘Ali Koç yönetimi olsaydı, Musaba transferini geç yapar; Musaba Samsunspor formasıyla Fenerbahçe’ye goller atardı'' ifadeleriyle Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

''DEMEK Kİ LOSER OLAN FENERBAHÇE DEĞİLMİŞ''

Serdar Ali Çelikler, ''Hani Fenerbahçe loserdı kupa falan kazanamazdı?'' ifadesini kullandıktan sonra Önder Özen, ''Demek ki loser olan Fenerbahçe değilmiş'' dedi.

Çelikler ise, ''Loserlığın Fenerbahçe ile ilgisi yokmuş demek ki başka loserlar varmış'' ifadesini kullandı ve yeniden Ali Koç'a gönderme yapıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ÖRNEĞİ

Fenerbahçe, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşmış ve rakibine Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Milli futbolcu, maçtan bir kaç gün sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar geç transfer edilmesine tepki göstermiş ve Ali Koç'a tepkide bulunmuştu.

Önder Özen'in sözleri akıllara Kerem Aktürkoğlu örneğini getirdi.