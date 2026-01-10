Süper Kupa biter bitmez çok konuşulacak Ali Koç iddiası

Süper Kupa biter bitmez çok konuşulacak Ali Koç iddiası
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Kupa maçı sonrası spor yorumcusu Önder Özen dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Özen, “Devre arasında ofisteki genç Fenerbahçeli arkadaşlarla sohbet ediyordum, ‘Ali Koç yönetimi olsaydı, Musaba transferini geç yapar; Musaba Samsunspor formasıyla Fenerbahçe’ye goller atardı” sözleriyle Ali Koç’a göndermede bulundu.

Fenerbahçe 2026'ya kupayla başladı. Sarı Lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa Finali'nde devirerek mutlu sona ulaştı.
Derbide Fenerbahçe'nin oyunu Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini Guendouzi ve Oosterwolde kaydetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanıFenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Spor yorumcusu Önder Özen, derbi sonrası Neo Spor'da değerlendirmelerde bulundu.
Önder Özen, ''Devre arasında ofisteki genç Fenerbahçeli arkadaşlarla sohbet ediyordum, ‘Ali Koç yönetimi olsaydı, Musaba transferini geç yapar; Musaba Samsunspor formasıyla Fenerbahçe’ye goller atardı'' ifadeleriyle Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

''DEMEK Kİ LOSER OLAN FENERBAHÇE DEĞİLMİŞ''

Serdar Ali Çelikler, ''Hani Fenerbahçe loserdı kupa falan kazanamazdı?'' ifadesini kullandıktan sonra Önder Özen, ''Demek ki loser olan Fenerbahçe değilmiş'' dedi.
Çelikler ise, ''Loserlığın Fenerbahçe ile ilgisi yokmuş demek ki başka loserlar varmış'' ifadesini kullandı ve yeniden Ali Koç'a gönderme yapıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

KEREM AKTÜRKOĞLU ÖRNEĞİ

Fenerbahçe, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşmış ve rakibine Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Milli futbolcu, maçtan bir kaç gün sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar geç transfer edilmesine tepki göstermiş ve Ali Koç'a tepkide bulunmuştu.
Önder Özen'in sözleri akıllara Kerem Aktürkoğlu örneğini getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı
Tedesco: Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait
Tedesco: Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait