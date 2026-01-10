Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenmesinin ardından sosyal medya hesabından üst üste paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

PAYLAŞIM BOMBARDIMANI YAPTI

Sarı-lacivertliler, derbi zaferi sonrası sosyal medyada üst üste yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Galatasaray kaybetti: Seremoniye çıkmadıGalatasaray kaybetti: Seremoniye çıkmadı

''BİLDİRİMLERİ AÇIN''

Derbinin son düdüğü sonrası Fenerbahçe'den ilk olarak "Kapıyı kapatın, bildirimleri açın, başlıyoruz!" paylaşımı geldi.

İLK GÖNDERME OKAN BURUK'A

Sarı-lacivertliler, bu bildiri sonrası derbi galibiyeti ile alakalı bir video paylaştı.
Videoda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a göndermede bulunuldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

''DAHA KALİTELİ POŞETLER KULLANIN''

Paylaşımlarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın sahaya giren poşet ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Gelecek sefer daha kaliteli poşetler kullanın, ama bu sefer lütfen yere çöp atmayın." notunu düştü.

DOMENICO TEDESCO PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'yu öven bir paylaşım yaptı. Videoda duvarda Süper Lig kupasının yer alması dikkatleri çekti.

okan-ball.jpg
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım

''MAYNEYMİS OKAN BALL''

Okan Buruk ile ilgili bir paylaşım daha yapan Fenerbahçe, ''Futboldan sıfır almışsın, mayneymis Okan ball'' ve gülücük emojileri içeren bir paylaşımda bulundu.

