Galatasaray kaybetti: Seremoniye çıkmadı

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri Guendouzi ve Oosterwolde attı.

Süper Kupa Fenerbahçe'nin!

GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR

Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaybettiği maç sonrası seremoniye katılmama kararı aldı.

FENERBAHÇE'DEN 9 MAÇ SONRA 2 GOL YEDİ

Galatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.

Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.