Galatasaray kaybetti: Seremoniye çıkmadı

Galatasaray kaybetti: Seremoniye çıkmadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, maçtan sonra seremoniye çıkmama kararı aldı.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri Guendouzi ve Oosterwolde attı.

Fenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldıSüper Kupa Fenerbahçe'nin!

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR

Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaybettiği maç sonrası seremoniye katılmama kararı aldı.

FENERBAHÇE'DEN 9 MAÇ SONRA 2 GOL YEDİ

Galatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.

2024/11/08/hbfb.jpgSonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Okan Buru önce özür diledi sonra isyan etti
Okan Buru önce özür diledi sonra isyan etti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı
Icardi topu takım arkadaşlarına attı
Icardi topu takım arkadaşlarına attı