Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri Guendouzi ve Oosterwolde aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı

SADETTİN SARAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, derbi zaferi sonrası soyunma odasına giderek futbolcuları kutladı ve bir konuşma gerçekleştirdi.

''SİZ BENİM AİLEMSİNİZ''

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Sadettin Saran'ın konuşmasını paylaştı.

Saran konuşmasında, ''Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söylemiştim. Biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve daha yakınlaşıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz. İlk günden beri biliyordum. Her gün birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Siz benim ailemsiniz. Sizi seviyorum'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular, bu sözler sonrası ''Oley oley. Sadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' tezahüratı yaptı.