Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıkladı.
EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI'NIN CEZALARI BELLİ OLDU
PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezası belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği ifade edildi.
GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE: İTİRAZDA BULUNACAK
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, verilen cezaya itiraz edecek.
Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig ile birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı aktarıldı.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"EVREN EREN ELMALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
METEHAN BALTACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."