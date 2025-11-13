Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti

Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen hak mahrumiyeti cezası sonrası harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıkladı.

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI'NIN CEZALARI BELLİ OLDU

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezası belli oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE: İTİRAZDA BULUNACAK

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, verilen cezaya itiraz edecek.

Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig ile birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı aktarıldı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"EVREN EREN ELMALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

METEHAN BALTACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Spor
Zehra Güneş'ten İslami Oyunlar paylaşımı
Zehra Güneş'ten İslami Oyunlar paylaşımı
Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak
Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak