Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıkladı.

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI'NIN CEZALARI BELLİ OLDU

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezası belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE: İTİRAZDA BULUNACAK

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, verilen cezaya itiraz edecek.

Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig ile birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: