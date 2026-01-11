Mustafa Çulcu: Böyle penaltı olmaz

Merkez Hakem Kurulu'nun eski Başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenip kupaya uzandığı derbiyi değerlendirdi ve tartışmalı penaltı kararı hakkında görüşünü belirtti.

GUENDOUZI ÖVGÜSÜ

Sabah Gazetesinde yazı kaleme alan Mustafa Çulcu, ''Fenerbahçe oyunun başında geriden pas ile çıkmakta zorlandı. Ancak tamamlayıcı oyuncu Guendouzi ile orta alanı kontrol altına alınca çok etkili oldu. Guendouzi ilk maçında gol atmanın dışında devamlılığı ve dayanıklılığı olan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'nin gücüne güç katacağını performansı ile gösterdi. Çok istekli oynayan Fenerbahçe, rakibine boş alan bırakmadı, pozisyon vermedi, neredeyse nefes aldırmadan haklı bir galibiyetle Süper Kupa'yı aldı'' yorumunu yaptı.

''BÖYLE PENALTI OLMAZ''

Derbinin 4. dakikasında Mario Lemina'nın eline çarpan topta Fenerbahçe cephesi penaltı beklemişti.

Pozisyonun penaltı olmadığını belirten Çulcu, ''Halil Umut Meler, maça ürkek ve gergin başladı, ikinci yarı bunu üzerinden attı, rahatladı. 4'te Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Abdülkerim'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, Lemina'nın koluna geliyor. Devam kararı doğru. Böyle penaltı olmaz. Gösterdiği ilk 3 sarı kart gereksizdi. Balans sarıları oldu. Sarısı olan Sane'ye ve Oosterwolde'ye kolay ikinci sarıları UEFA standardına uyarak göstermedi'' ifadelerini kullandı.