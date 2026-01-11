Galatasaray taraftarı dayanamadı: Derbi sonrası yönetime patladı

Galatasaray taraftarı dayanamadı: Derbi sonrası yönetime patladı
Yayınlanma:
Galatasaray taraftarı, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri derbi sonrası yönetime transfer yapılmaması konusunda tepki gösterdi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

GALATASARAY TARAFTARI DAYANAMADI

Galatasaray'da yenilgi sonrası beklentilerin altında kalan futbol, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Taraftarlarda ayrıca derbinin ardından transfer eleştirileri de yapıldı.
Galatasaray taraftarı, yapılacak transferlerin geç kalındığını belirterek Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Derbide penaltı tartışması! Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka: Hangisi doğru hocam!Derbide penaltı tartışması! Hangisi doğru hocam?

ŞU ANA KADAR TEK TRANSFER YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin 3 transfer yapması (Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi) ve bu isimlerden Musaba ve Guendouzi'nin Süper Kupa maçlarındaki performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisinin yükselmesine sebep oldu.
Galatasaray taraftarı, Guendouzi örneğini göstererek yönetime hızlı aksiyon alınmaması konusunda tepkide bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

LEVENT TÜZEMEN'DEN ELEŞTİRİ

Levent Tüzemen, Galatasaray'ı transfer konusunda şu sözlerle eleştirdi:

  • 28 Ocak diyerek bu iş olmaz. Transferleri yetiştirecektiniz. Hiç kusura bakmayın. Kulağınızın üzerine yatmayın. Lig bittiğinde bu transferleri yapacaktınız.
  • Galatasaray yönetimi, hala 28 Ocak'ı beklemeye devam etsin! Takım sağ bek, stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu alınması için bağırıyor. Koskoca Galatasaray takımı, ilk yarı rüzgarla birlikte oynamasına rağmen kaleye şut bile atmayı düşünmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Derbide penaltı tartışması! Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka: Hangisi doğru hocam!
Derbide penaltı tartışması! Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka: Hangisi doğru hocam!
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı