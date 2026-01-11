Galatasaray taraftarı dayanamadı: Derbi sonrası yönetime patladı

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

GALATASARAY TARAFTARI DAYANAMADI

Galatasaray'da yenilgi sonrası beklentilerin altında kalan futbol, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Taraftarlarda ayrıca derbinin ardından transfer eleştirileri de yapıldı.

Galatasaray taraftarı, yapılacak transferlerin geç kalındığını belirterek Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Derbide penaltı tartışması! Hangisi doğru hocam?

ŞU ANA KADAR TEK TRANSFER YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin 3 transfer yapması (Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi) ve bu isimlerden Musaba ve Guendouzi'nin Süper Kupa maçlarındaki performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisinin yükselmesine sebep oldu.

Galatasaray taraftarı, Guendouzi örneğini göstererek yönetime hızlı aksiyon alınmaması konusunda tepkide bulundu.

LEVENT TÜZEMEN'DEN ELEŞTİRİ

Levent Tüzemen, Galatasaray'ı transfer konusunda şu sözlerle eleştirdi: