Derbide penaltı tartışması! Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka: Hangisi doğru hocam!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin 4. dakikada penaltı beklediği pozisyon, gündeme oturdu. Erman Toroğlu pozisyona 'penaltı' derken, Ahmet Çakar 'böyle penaltı olmaz' dedi. Bu görüş sonrası sosyal medya da ikiye bölündü.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Dev derbide kazanan 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu ve kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE 4. DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertliler, derbinin 4. dakikasında Mario Lemina'nın eline çarpan topta penaltı bekledi ve futbolcular hakeme yoğun itirazda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler ise oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazıF.Bahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı

TOROĞLU: BENCE NET PENALTI

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar, Mario Lemina'nın pozisyonu ile ilgili görüşlerini belirtti.
Erman Toroğlu Sözcü'deki yazısında, ''Maçın 4. dakikasındaki penaltı pozisyonu, bence net penaltı. Şunu diyebilirler, “Arkadaşından geldi”... O kadar mesafede kolunu o kadar açamazsın. Bazıları kurtarmaya çalışacaktır ama benim yorumuma göre net penaltı. Aynı hakem, 20. dakikadaki el pozisyonunu veriyor, nasıl olacak bu iş? Pozisyonlar aynı. Biri ceza sahası içinde olunca korku var, cesaret yok'' ifadelerini kullanarak pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

ÇAKAR: BÖYLE PENALTI OLMAZ

Sabah'ta yazan Ahmet Çakar ise, ''Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz'' ifadeleriyle pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.

''HANGİSİ DOĞRU HOCAM?''

Bu iki görüş sonrası sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.
Kullanıcılar, ''Hangisi doğru hocam?'' ifadeleriyle görüşlerini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

