Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Kupa'nın 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Galatasaray topu uzaklaştırmak isterken Lemina'nın eline çarptı. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken devam kararı çıktı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdük çaldı.

LEMINA'NIN ELİNE ÇARPTI

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Galatasaray defansı topu uzaklaştırmak isterken Lemina'nın eline çarptı.

whatsapp-image-2026-01-10-at-18-54-21.jpeg

FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçeli futbolcular penaltı için yoğun itirazda bulunurken Halil Umut Meler yakın mesafeden çok hızlı geldiği gerekçesiyle devam kararı verdi.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldiGalatasaray'ın korktuğu başına geldi

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
