Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Kupa'nın 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Galatasaray topu uzaklaştırmak isterken Lemina'nın eline çarptı. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken devam kararı çıktı.
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdük çaldı.
LEMINA'NIN ELİNE ÇARPTI
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Galatasaray defansı topu uzaklaştırmak isterken Lemina'nın eline çarptı.
FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI
Fenerbahçeli futbolcular penaltı için yoğun itirazda bulunurken Halil Umut Meler yakın mesafeden çok hızlı geldiği gerekçesiyle devam kararı verdi.
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran