Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor!

Sarı Kırmızılıların korktuğu senaryo başına geldi.

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, önemli oyuncularından Buğrahan Tuncer’in sakatlığıyla sarsıldı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, milli basketbolcunun yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

YIRTIK VAR

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurarak, “Buğrahan Tuncer’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK EKSİKLİK

Bu gelişme, Galatasaray’ın yoğun maç temposunda kadro planlamasını derinden etkileyecek. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turunda 8 eşleşmenin 5’i sona erdi. Yükselen takımların netleşmesiyle temsilcimiz Galatasaray MCT Technic’in de son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI 21 OCAK'TA

I grubunda yer alacak olan temsilcimiz Rytas Vilnius (Litvanya), Le Mans (Fransa) ve Hapoel Holon (İsrail) ile eşleşti. Sarı - Kırmızılılar gruptaki ilk maçına 21 Ocak Çarşamba akşamı çıkacak. Temsilcimiz sahasında Le Mans ile kozlarını paylaşacak.