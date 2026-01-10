Galatasaray'ın korktuğu başına geldi

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi
Yayınlanma:
Galatasaray’a Şampiyonlar Lig maçları öncesi kötü haber geldi. Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nın yıldızı Buğrahan Tuncer sakatlandı.

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor!
Sarı Kırmızılıların korktuğu senaryo başına geldi.
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, önemli oyuncularından Buğrahan Tuncer’in sakatlığıyla sarsıldı.
Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, milli basketbolcunun yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

YIRTIK VAR

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurarak, “Buğrahan Tuncer’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

bugra-001.jpeg

BÜYÜK EKSİKLİK

Bu gelişme, Galatasaray’ın yoğun maç temposunda kadro planlamasını derinden etkileyecek. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turunda 8 eşleşmenin 5’i sona erdi. Yükselen takımların netleşmesiyle temsilcimiz Galatasaray MCT Technic’in de son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI 21 OCAK'TA

I grubunda yer alacak olan temsilcimiz Rytas Vilnius (Litvanya), Le Mans (Fransa) ve Hapoel Holon (İsrail) ile eşleşti. Sarı - Kırmızılılar gruptaki ilk maçına 21 Ocak Çarşamba akşamı çıkacak. Temsilcimiz sahasında Le Mans ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı
Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı
Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı
Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı