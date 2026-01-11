Enes Ünal yine sakatlandı

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından uzun süre sonra Bournemouth'ın Newcastle United ile oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan milli futbolcu Enes Ünal, 30. dakikada yine sakatlandı.

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda skor 3-3'e geldi ancak eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında 7-6'lık skorla kazanan Newcastle United oldu ve adını bir üst tura yazdırdı.

ENES ÜNAL ŞOKU!

Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk 11'de maça başlayan Enes Ünal yine sakatlık yaşadı.
Bournemouth forması giyen Enes Ünal, 30. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Evanilson'a bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ KÖTÜ HABERİ VERDİ

Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola, mücadelenin ardından Enes Ünal ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Iraola yaptığı açıklamada, "Sanırım, ön çapraz bağ sakatlığından sonra bir yıl aradan sonra ona ilk kez ilk 11'de şans vermek için iyi bir maç olacağını düşündük. Daha önce yedek kulübesinden oyuna girerek süre almıştı.
Sanırım geçen gün 30 dakikadan fazla oynadı. Bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45, 50, 55 dakika oynayabileceğini düşündük.
Ama ne yazık ki, hem bizim hem de özellikle onun için, bu gelişim sürecinde bir duraklama olacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre oynayamayacak.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

