İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı

Süper Kupa finalide ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

İlk etapta başlama saati olarak 20.45 belirlenirken olumsuz hava koşulları nedeniyle gelen eleştirilere dayanamayan TFF değişikliğe gitti.

DERBİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

“Yüksek Risk” kategorisine alınan mücadele öncesi taraftarların karşılaşmaması için çeşitli güvenlik önlemleri alındı.

Galatasaray derbisine saatler kala Fenerbahçe'den uyarı

DURAKLAR HİZMETE KAPATILACAK

Yine bu önlemler neticesinde İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda bazı Marmaray durakları 14.00-18.00 saatleri arasında hizmete kapatılacak.

Marmaray’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın yolcularımız, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu kararla, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak 2025 Süper Kupa Finali futbol müsabakasının erkene çekilmesi sonucu alınan tedbirler kapsamında 10 Ocak 2026 Cumartesi (yarın) günü, saat 14.00-18.00 arasında; Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacaktır.