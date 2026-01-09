Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Süper Kupa'da Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından basketbolda da pazar günü Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u bitime saniyeler kala bulduğu basketle yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'de düzenlenen Dörtlü Final etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u çok çekişmeli geçen maç sonunda mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu: 66-64.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-36, üçüncü periyodu da 47-45 sonuçlandı.
Dördüncü periyodun bitimine 2.7 saniye kala skor 64-64 berabereyken pota altından topu tipleyen Galatasaraylı Williams takımına 66-64 galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılılarda Williams 24 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

PAZAR GÜNÜ POTADA DERBİ VAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final maçı pazar günü saat 16.00'da aynı salonda oynanacak. Finaldeki derbi eşleşmesinde rakibini mağlup eden takım kupayı havaya kaldıracak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut: 66-64

  • SALON: Pamukkale Üniversitesi
  • HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar
  • GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Williams 24, Oblak 6, Gökşen 2, Ayşe 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz, Derin 4, Elif 3, Johannes 3
  • EMLAK KONUT: Ferda, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin 11, Ndour 9, Ceren 3, Delaere, Melek, Holesinska 5
  • 1'İNCİ PERİYOT: 20-19
  • DEVRE: 37-36
  • 3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

