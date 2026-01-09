Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 grubu belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turunda 8 eşleşmenin 5’i sona erdi. Yükselen takımların netleşmesiyle temsilcimiz Galatasaray MCT Technic’in de son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

RAKİPLER BELLİ OLDU

I grubunda yer alacak olan temsilcimiz Rytas Vilnius (Litvanya), Le Mans (Fransa) ve Hapoel Holon (İsrail) ile eşleşti.

İLK MAÇ LE MANS KARŞISINDA

Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçına 21 Ocak Çarşamba akşamı çıkacak. Temsilcimiz sahasında Le Mans ile kozlarını paylaşacak.

İLK İKİ SIRA GRUPTAN ÇIKACAK

Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak olan takımlar adını Play-Off turuna yazdıracak. Grupları lider olarak tamamlayan takımlar ev sahibi olma avantajını yakalayacak.

NBA AVRUPA’YA KATILACAKLAR

Sarı-kırmızılılar, Ekim 2027’de başlayacak olan NBA Avrupa’ya katılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Dursun Özbek, projede yer alacaklarını duyurmuştu.