Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 grubu belli oldu
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turunda 8 eşleşmenin 5’i sona erdi. Yükselen takımların netleşmesiyle temsilcimiz Galatasaray MCT Technic’in de son 16 turundaki rakipleri belli oldu.
RAKİPLER BELLİ OLDU
I grubunda yer alacak olan temsilcimiz Rytas Vilnius (Litvanya), Le Mans (Fransa) ve Hapoel Holon (İsrail) ile eşleşti.
İLK MAÇ LE MANS KARŞISINDA
Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçına 21 Ocak Çarşamba akşamı çıkacak. Temsilcimiz sahasında Le Mans ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'ı çökertmek isteyenleri açıkladı: Hainlikle suçladı
İLK İKİ SIRA GRUPTAN ÇIKACAK
Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak olan takımlar adını Play-Off turuna yazdıracak. Grupları lider olarak tamamlayan takımlar ev sahibi olma avantajını yakalayacak.
NBA AVRUPA’YA KATILACAKLAR
Sarı-kırmızılılar, Ekim 2027’de başlayacak olan NBA Avrupa’ya katılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Dursun Özbek, projede yer alacaklarını duyurmuştu.