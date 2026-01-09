Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 grubu belli oldu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 grubu belli oldu
Yayınlanma:
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic'in son 17 turundaki rakipleri belli oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turunda 8 eşleşmenin 5’i sona erdi. Yükselen takımların netleşmesiyle temsilcimiz Galatasaray MCT Technic’in de son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

RAKİPLER BELLİ OLDU

I grubunda yer alacak olan temsilcimiz Rytas Vilnius (Litvanya), Le Mans (Fransa) ve Hapoel Holon (İsrail) ile eşleşti.

whatsapp-image-2026-01-09-at-21-33-13.jpeg

İLK MAÇ LE MANS KARŞISINDA

Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçına 21 Ocak Çarşamba akşamı çıkacak. Temsilcimiz sahasında Le Mans ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ı çökertmek isteyenleri açıkladı: Hainlikle suçladıGalatasaray'ı çökertmek isteyenleri açıkladı: Hainlikle suçladı

İLK İKİ SIRA GRUPTAN ÇIKACAK

Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak olan takımlar adını Play-Off turuna yazdıracak. Grupları lider olarak tamamlayan takımlar ev sahibi olma avantajını yakalayacak.

whatsapp-image-2026-01-09-at-21-27-56.jpeg

NBA AVRUPA’YA KATILACAKLAR

Sarı-kırmızılılar, Ekim 2027’de başlayacak olan NBA Avrupa’ya katılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Dursun Özbek, projede yer alacaklarını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

