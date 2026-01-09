Küme düşmemek için Fenerbahçe'nin yıldızını istediler

Küme düşmemek için Fenerbahçe'nin yıldızını istediler
Yayınlanma:
Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Fenerbahçe'den En Nesyri'ye talip oldu.

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarken göndereceği isimler de merak ediliyor.

İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci’yi kiralama yönetemiyle takımdan gönderen Fenerbahçe’ye bir futbolcusu için daha talip çıktı.

Tedesco derbi öncesi müjdeyi Okan Buruk'un yanında verdiTedesco derbi öncesi müjdeyi Okan Buruk'un yanında verdi

EN NESYRI İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

TRT Spor’da yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, En Nesyri’ye talip oldu. İngiliz kulübünün oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.

en-nesyri5-750608.webp

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Hücum hattına transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin de yabancı kontenjanında yer açmak için ayrılığa izin verebileceği kaydedildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

KÜME DÜŞME HATTININ BİR BASAMAK ÜSTÜNDELER

Premier Lig’de geride kalan 21 haftada 21 puan toplayan Nottingham Forest, 17. sırada yer alıyor. İngiliz kulübü, küme düşme hattının sadece 1 basamak üstünde bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Spor
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 grubu belli oldu
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 grubu belli oldu
Galatasaray'ı çökertmek isteyenleri açıkladı: Hainlikle suçladı
Galatasaray'ı çökertmek isteyenleri açıkladı: Hainlikle suçladı