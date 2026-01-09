Küme düşmemek için Fenerbahçe'nin yıldızını istediler

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarken göndereceği isimler de merak ediliyor.

İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci’yi kiralama yönetemiyle takımdan gönderen Fenerbahçe’ye bir futbolcusu için daha talip çıktı.

Tedesco derbi öncesi müjdeyi Okan Buruk'un yanında verdi

EN NESYRI İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

TRT Spor’da yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, En Nesyri’ye talip oldu. İngiliz kulübünün oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Hücum hattına transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin de yabancı kontenjanında yer açmak için ayrılığa izin verebileceği kaydedildi.

KÜME DÜŞME HATTININ BİR BASAMAK ÜSTÜNDELER

Premier Lig’de geride kalan 21 haftada 21 puan toplayan Nottingham Forest, 17. sırada yer alıyor. İngiliz kulübü, küme düşme hattının sadece 1 basamak üstünde bulunuyor.