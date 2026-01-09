Tedesco derbi öncesi müjdeyi Okan Buruk'un yanında verdi

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 10 Ocak Cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi TFF’nin Riva’da merkezinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Okan Buruk ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Domenico Tedesco, saatler kala müjdeyi verdi.

“TALISCA GERİ DÖNDÜ”

Talisca’nın sakatlığını atlattığını belirten Domenico Tedesco, “Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz” sözlerini sarf etti.

“PRIME DÖNEMİNDE FENERBAHÇE’Yİ SEÇTİ”

Matteo Guendouzi sorusuna da yanıt veren İtalyan teknik adam, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması” ifadelerini kullandı.